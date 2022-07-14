ВИДЕО | Берите пример! Два неожиданных участника движения демонстрируют, как следует переходить дорогу

Видеоклип, выложенный в Facebook в группе„EZ-дуны!“ набрал немало юмористическитх комментариев. „Может, это социальный эксперимент с голубями, выученными полицией?“

На пешеходных переходах часто случаются ДТП

За последние сутки в полицию поступили два сообщения о дорожно-транспортных происшествиях на нерегулируемых пешеходных переходах.

Вчера в 12.06 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Академия теэ и Вильде теэ. Управлявший автобусом 60-летний мужчина, совершая левый поворот, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14.49 было зафиксировано ДТП у дома по Пунане, 36 в Таллинне. 58-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Honda Civic, поворачивая налево, наехала на 74-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую больницу.