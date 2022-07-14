Решено: Каллас, Пентус-Розиманнус, Круузе, Рийсало и Певкур снова станут министрами от Партии реформ

„При формировании правительства на краткий срок мы исходили из принципа, что мы распределяем места поровну. Поэтому мы были вынуждены уступить часть министерских постов партнерам. Все министры до сих пор отлично справлялись со своими обязанностями. Спасибо всем за то, что вы делали до сих пор!“, — сказала лидер партии Кая Каллас.