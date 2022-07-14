Решено: Каллас, Пентус-Розиманнус, Круузе, Рийсало и Певкур снова станут министрами от Партии реформ(2)
Правление Партии реформ утвердило состав правительственной делегации партии: Кая Каллас, Кейт Пентус-Розиманнус, Урмас Круузе, Сигне Рийсало и Ханно Певкур.
„При формировании правительства на краткий срок мы исходили из принципа, что мы распределяем места поровну. Поэтому мы были вынуждены уступить часть министерских постов партнерам. Все министры до сих пор отлично справлялись со своими обязанностями. Спасибо всем за то, что вы делали до сих пор!“, — сказала лидер партии Кая Каллас.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр сельского хозяйства Урмас Круузе продолжат работу в составе правительства от Партии реформ.
„Как министр я хотела привлечь к работе нынешнего заместителя председателя Рийгикогу Ханно Певкура, у которого соответствующий опыт со времен трехстороннего союза. Ханно заменитт Калле Лаанет. Большое спасибо Марису Лаури, Андресу Суттю, Калле Лаанету и Лийне Керсна, и успехов министрам, которые останутся на своих должностях“, - сказала Каллас.