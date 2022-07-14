Из-за неисправности было отменено или задержано более десяти поездов. При определенных условиях Elron компенсирует стоимость билетов

По словам руководителя по коммуникации Elron Ронни Конго, более десяти поездов были заменены автобусами или отменены. С сегодняшнего утра движение поездов в направлении Тарту осуществляется в обычном режиме.

Конго говорит, что сбои подобного масштаба случаются редко, и каждая такая ситуация уникальна. В таких случаях происходит постоянный диалог между Eesti Raudtee, регулировщиками Elron, машинистами локомотивов и проводниками поездов, которые обмениваются информацией на месте происшествия. Обычно сложно сказать, сколько времени потребуется на устранение неисправности, каковы задержки и возможности реорганизации движения.

Также не сразу становится известным, удастся ли, в каком количестве и насколько быстро получить запасные автобусы, чтобы доставить клиентов в места назначения, если поезда не смогут ходить. „Понятно, что ни у одной автобусной компании нет запасных автобусов и водителей, ожидающих в нужном городе Эстонии на случай серьезной аварии на железной дороге. Вчера нам, наконец, удалось заказать три автобуса в Тарту, на которых максимально возможное количество пассажиров было доставлено в нужное место“, — говорит Конго.

Она добавляет, что большая часть пассажиров добралась поездом, но, к сожалению, с большим опозданием. Ситуация в таких случаях постоянно меняется, и каждый вопрос решается оперативно, поэтому информация, предоставляемая пассажирам, иногда может быть неполной, а также может меняться в процессе решения проблемы.

„Мы компенсируем всем пассажирам билеты, начиная с 30-минутной задержки, проще всего вернуть деньги через наш сайт“, — говорит Конго, которая благодарит пассажиров за понимание и терпение и приносит извинения за сбои в работе Эстонской железной дороги.