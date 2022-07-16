ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ | Что делать, если ваш пенсионный фонд уходит „в минус“?

Если у фирм дела идут хорошо, происходит технологический бум, внедряются различные инновации, то эти фирмы преумножают свою прибыль. Поэтому стоимость акций - ценных бумаг, которые показывают, что их владельцу принадлежит часть компании, также увеличивается.

Куда же наши деньги идут дальше? Во второй пенсионной ступени есть различные фонды. Это - специальные юридические лица, которое собирают деньги с инвесторов и на основании выбранной стратегии инвестируют их. В зависимости от стратегии фонда, будут использоваться разные инвестиционные инструменты. У некоторых фондов нету задачи преумножить деньги, у них главная цель - сохранить. Это - консервативные фонды или фонды, которые не берут больших рисков. Они используют инструменты, при которых доход от инвестиций растет меньше, например, облигации но и в периоды кризиса стоимость инвестиций падает меньше. Есть и другие фонды, у которых задача - используя агрессивную стратегию преумножить средства. Они используют более рискованные инструменты, которые дают большую доходность. К агрессивным инструментам относятся акции. То есть, если мы хотим деньги преумножать, то один из самых высоких уровней доходности показывают акции в долгосрочной перспективе.

Из чего складывается вторая пенсионная ступень? Сейчас эта система выглядит как 2+4 процента. Что это значит? Два процента идет из нашего брутто-дохода, четыре процента добавляет государство из социального налога. По сути, во второй ступени вложения каждого человека удваиваются за счет этого.

Наша пенсионная система состоит из трех ступеней - первая складывается из наших налогов, а вторая и третья ступени - накопительные. Для того, чтобы средства в них накапливались в долгосрочной перспективе, их инвестируют. Это и есть пенсионные фонды, у нас есть отдельное законодательство, которое регулирует их деятельность.

Иными словами, то, во что вкладывается человек во второй пенсионной ступени, зависит от того, какой фонд у него выбран. Именно поэтому, выбирая фонд, нужно хорошо изучать документы и оценивать, насколько большие риски вы готовы брать. Например, агрессивные стратегии фондов подходят тем, кто готов копить как минимум еще на протяжении 10-15 и более лет. Тем же, у кого срок накопления меньше (5 лет, например), не стоит брать такие большие риски, так как во время кризиса их накопления могут уменьшится. Консервативные стратегии не дадут большого прироста, но в краткосрочной перспективе во время кризиса, например, падение будет не таким большим.

То есть, при выборе фонда стоит просто обращать внимание на то, какая у него стратегия и решить для себя, на протяжении какого срока я готов вкладывать средства?

Да, но здесь стоит также учитывать и плату за услуги, которая берется из нашего кармана Чем больше текущая плата, тем меньше денег у инвестора остается. Если у вас дорогой фонд, то стоит учитывать эти затраты, так как они взымаются ежегодно вне зависимости от того, в плюсе вы или в минусе.

А как быть с третьей ступенью? Чем она отличается от второй?

Она действительно очень похожа на вторую. Там также есть инвестиционные фонды, но в данном случае человек может самостоятельно инвестировать любую выбранную им сумму. Принцип же такой же - вы выбираете фонд, в который перечисляете деньги, а потом эти деньги уже инвестируются. Консервативных фондов в третьей ступени уже меньше, в основном - агрессивные, в том числе индексные. Самое же важное отличие - во второй пенсионной ступени 2+4 процента, а в третьей пенсионной ступени вы сами регулируете, сколько денег вы хотите инвестировать. При этом государство дает налоговую льготу для инвестирования. Вы можете проинвестировать туда до 15 процентов от своего брутто дохода и получить обратно подоходный налог с этой суммы на основании декларации о доходах.