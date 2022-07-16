ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ | Что делать, если ваш пенсионный фонд уходит „в минус“?
На эти и другие вопросы о том, как правильно распоряжаться своими деньгами в период кризиса, RusDelfi рассказала финансовый эксперт, инвестор и приглашенный лектор Эстонского университета предпринимательства Майнор Екатерина Тинт.
Для начала предлагаю разобраться, что такое пенсионные ступени и почему, говоря о пенсионных накоплениях, мы упоминаем инвестирование?
Наша пенсионная система состоит из трех ступеней - первая складывается из наших налогов, а вторая и третья ступени - накопительные. Для того, чтобы средства в них накапливались в долгосрочной перспективе, их инвестируют. Это и есть пенсионные фонды, у нас есть отдельное законодательство, которое регулирует их деятельность.
Эти фонды собирают средства инвесторов - то есть людей, которые деньги откладывают - и инвестируют их в различные ступени.
Из чего складывается вторая пенсионная ступень? Сейчас эта система выглядит как 2+4 процента. Что это значит? Два процента идет из нашего брутто-дохода, четыре процента добавляет государство из социального налога. По сути, во второй ступени вложения каждого человека удваиваются за счет этого.
Куда же наши деньги идут дальше? Во второй пенсионной ступени есть различные фонды. Это - специальные юридические лица, которое собирают деньги с инвесторов и на основании выбранной стратегии инвестируют их. В зависимости от стратегии фонда, будут использоваться разные инвестиционные инструменты. У некоторых фондов нету задачи преумножить деньги, у них главная цель - сохранить. Это - консервативные фонды или фонды, которые не берут больших рисков. Они используют инструменты, при которых доход от инвестиций растет меньше, например, облигации но и в периоды кризиса стоимость инвестиций падает меньше. Есть и другие фонды, у которых задача - используя агрессивную стратегию преумножить средства. Они используют более рискованные инструменты, которые дают большую доходность. К агрессивным инструментам относятся акции. То есть, если мы хотим деньги преумножать, то один из самых высоких уровней доходности показывают акции в долгосрочной перспективе.
Если у фирм дела идут хорошо, происходит технологический бум, внедряются различные инновации, то эти фирмы преумножают свою прибыль. Поэтому стоимость акций - ценных бумаг, которые показывают, что их владельцу принадлежит часть компании, также увеличивается.
Иными словами, то, во что вкладывается человек во второй пенсионной ступени, зависит от того, какой фонд у него выбран. Именно поэтому, выбирая фонд, нужно хорошо изучать документы и оценивать, насколько большие риски вы готовы брать. Например, агрессивные стратегии фондов подходят тем, кто готов копить как минимум еще на протяжении 10-15 и более лет. Тем же, у кого срок накопления меньше (5 лет, например), не стоит брать такие большие риски, так как во время кризиса их накопления могут уменьшится. Консервативные стратегии не дадут большого прироста, но в краткосрочной перспективе во время кризиса, например, падение будет не таким большим.
То есть, при выборе фонда стоит просто обращать внимание на то, какая у него стратегия и решить для себя, на протяжении какого срока я готов вкладывать средства?
Да, но здесь стоит также учитывать и плату за услуги, которая берется из нашего кармана Чем больше текущая плата, тем меньше денег у инвестора остается. Если у вас дорогой фонд, то стоит учитывать эти затраты, так как они взымаются ежегодно вне зависимости от того, в плюсе вы или в минусе.
А как быть с третьей ступенью? Чем она отличается от второй?
Она действительно очень похожа на вторую. Там также есть инвестиционные фонды, но в данном случае человек может самостоятельно инвестировать любую выбранную им сумму. Принцип же такой же - вы выбираете фонд, в который перечисляете деньги, а потом эти деньги уже инвестируются. Консервативных фондов в третьей ступени уже меньше, в основном - агрессивные, в том числе индексные. Самое же важное отличие - во второй пенсионной ступени 2+4 процента, а в третьей пенсионной ступени вы сами регулируете, сколько денег вы хотите инвестировать. При этом государство дает налоговую льготу для инвестирования. Вы можете проинвестировать туда до 15 процентов от своего брутто дохода и получить обратно подоходный налог с этой суммы на основании декларации о доходах.
Но есть и черта, которая делает два этих фонда похожими - при выводе денег в пенсионном возрасте или за пять лет до его наступления налоговая ставка подоходного налога может быть снижена до 10 процентов (а иногда и до 0).
Именно благодаря таким налоговым льготам очень многие используют налоговые ступени для инвестирования. Главное - выбрать правильный фонд.
А почему сейчас доходность в некоторых фондах стала отрицательной? То есть, я недавно зашла в свой личный кабинет, посмотрела на свои накопления в рамках второй ступени, а там минус, хотя не так давно этот фонд приносил определенный процент. Это значит, что срочно нужно что-то менять?
Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, как инвестиции работают. Мы инвестируем в акции или облигации, а за этими ценными бумагами стоят компании. Доходность - то есть, то, насколько быстро акции растут, зависит от того, как быстро увеличивается прибыльность у компании и как вообще у нее идут дела. Последнее же зависит от общей экономики. Тут стоит отметить, что экономика циклична, то есть у нее есть периоды роста и периоды спада - как сейчас. В периоды спада люди меньше тратят и меньше потребляют, именно поэтому доходы компании могут в этот период уменьшаться. Это может сказываться и на акциях. То есть, бумага, которая подтверждает, что вы владеете частью компании, будет дешеветь. Если мы говорим об облигациях, то здесь есть риск, что компания просто не переживет кризис, не заплатит деньги обратно, и таким образом эти ценные бумаги также дешевеют.
Такие периоды спада происходят каждые десять лет примерно. Последний крупный кризис был в 2008-2010 годах, потом был период роста. В 2020 году был коронакризис, акции упали на 30 процентов, но потом выросли на 50 процентов (если мы говорим про агрессивные фонды). Сейчас у нас наступает период экономического спада, когда снижается уровень потребления и доходы компании. Это означает, что и наши инвестиции могут немного упасть. Здесь самая большая проблема, которую я вижу на практике, работая с клиентами - люди не понимают, как работают инвестиции и что вся эта история циклична и зависит от мировой экономики. Что значит спад для инвестора? Это - скидка. Вы можете купить те же самые ценные бумаги или паи пенсионного фонда за меньшие деньги. Инвестор всегда зарабатывает, если цена поднимается. Когда же период спада закончится и опять начнется экономический рост (мы не знаем точно, сколько кризис продлится), то вы сможете продать акции, которые были куплены по „скидке“ в период спада и заработать как инвестор.
Самая же большая проблема - наша психология работает здесь против нас. Когда мы видим рост, мы хотим инвестировать, а на самом деле - все наоборот. Инвестировать нужно тогда, когда все говорят „у нас полный спад, инвестиции - это безнадежно“. Именно тогда самая выгодная скидка для инвестора.
Если мы посмотрим на то, что произошло с момента падения 2008 года, то увидим, что агрессивные пенсионные фонды выросли, некоторые - на 75 процентов. Поэтому падения - это нормальные явления в экономике. Если смотреть на то, как это происходило в прошлом - после периодов спада всегда были периоды роста.
С пенсионными фондами понятно. А есть ли смысл сейчас вкладываться во что-то другое - криптовалюта, которая тоже падает, недвижимость?
Сейчас главное не наделать ошибок. У меня был клиент, который в 2007 году вложился в акции, потому что все росло и все инвестировали. В 2008 году, когда начался спад, человек испугался - деньги же „горят“! И продал все свои инвестиции. Он потерял деньги, получил негативный опыт и больше не инвестировал деньги. То есть, потом, когда кризис миновал и все инвесторы приращивали хороший процент (около 10 в год), человек не приумножил свои средства. Крупные же инвесторы инвестируют в любые циклы рынка. Надо только здраво оценивать, как много у вас знаний, какие инвестиционные возможности вы понимаете, каковы риски и во что вы готовы инвестировать.
То есть, говоря о криптовалюте - это совершенно отдельная тема и там очень большие риски. Там сейчас идет период спада и сейчас сложно комментировать, как ситуация будет развиваться дальше.
Если мы обратим внимание на недвижимость, то если вы инвестируете в нее даже в период кризиса, но она вам будет приносить стабильный денежный доход , то вы останетесь в плюсе. То же самое и с ценными бумагами. Если вы инвестируете в компании, которые вам регулярно выплачивают проценты, если у вас есть недвижимость, которую вы сдаете в аренду и регулярно получаете арендную плату, то это является вашим положительным инвестиционным доходом. Поэтому такого рода инвестиции приносят положительный доход даже в периоды спада.
Но следует помнить, что рынок недвижимости тоже является цикличным? это видно по тому же 2008 году, когда у людей стало меньше свободных денег, цены на недвижимость стали падать. Не исключено, что в этот раз будет так же. Это зависит от того, насколько сильным будет кризис, что будет делать государство. На данным момент это не понятно.
Я знаю инвесторов, которые покупают недвижимость даже сейчас, несмотря на рост цен, потому что это приносит положительный доход от сдачи в аренду.