ВИДЕО | Isamaa и соцдемы ищут людей, чтобы заполнить министерские места, а у Партии реформ желающих в избытке

Как сообщила коалиция из трех партий еще в понедельник, все получат поровну министерских портфелей – по пять на партию. Почему же ушло так много времени, чтобы обнародовать имена новых министров?

Каллас говорит, что это нужно, в первую очередь, спросить у ее партнеров по коалиции. „Возможно, у нас скамья длиннее, поэтому легче делать выбор“, - пояснила Каллас. По ее словам, Партия реформ даже волнуется из-за того, что не может предложить министерские портфели всем хорошим кандидатам.

Каллас добавила, что тем временем Isamaa и соцдемам приходится заниматься поиском людей, чтобы заполнить министерские места. У них некоторые места еще свободные, отметила Каллас, когда на часах уже было 12:30.

В случае с Партией реформ состав нового правительство вполне ясен. С большой долей вероятности Кейт Пентус-Розиманнус продолжит работу на посту министра финансов, Урмас Круузе - на посту министра по делам сельской жизни, а Сигне Рийсало - на посту министра социальной защиты. Сама же Каллас сохранит место премьер-министра.

Остается открытым вопрос, кому достанется пост министра обороны - продолжит ли его занимать Калле Лаанет, или же на него назначат Ханно Певкура, который должен освободить место вице-спикера Рийгикогу Хелиру-Валдору Сеэдеру. Согласно слухам, министерский портфель достанется Певкуру.

Каллас ответила утвердительно на вопрос, стали ли для нее сюрпризом некоторые кандидатуры на министерские должности от партнеров по коалиции. Конечно же, в подробности она вдаваться не стала.

Премьер-министр отметила, что хотя сейчас лето, но отдыхать нет времени. Перед правительством стоит решение таких важных проблем, как кризис в сфере безопасности и растущая заболеваемость коронавирусом.