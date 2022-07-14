14.07.2022, 14:51
Поздравляем! Во вчерашнем розыгрыше Bingo Loto был сорван джекпот в размере почти 600 000 евро
ФОТО: | Ekspress Meedia
Во вчерашнем выпуске телепередачи „Большая лото-среда“ джекпот Bingo Loto в размере 605 173,60 евро выиграл игрок, купивший свой билет в интернете.
До этого джекпот Bingo был выигран в начале мая, когда его разделили два таллиннца, каждый из которых выиграл по 386 560,80 евро. Оба выигрышных билета были куплены онлайн.
За первые пять месяцев Eesti Loto выплатило государству около 6,6 млн евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатило 17,1 миллиона евро выигрышей, в том числе почти 3 миллиона евро выигрышей в экспресс-лотерее.