На рынке труда представлен самый большой выбор вакансий. Предлагают не только зарплату

Как показало недавнее исследование рынка труда, проведенное Кассой по безработице, пандемия напугала и быстро скорректировала рынок труда, но восстановление идет еще быстрее. Как сказала руководитель услуг Кассы по безработице Ливия Лаас, если из-за коронакризиса количество профессий, в которых наблюдался переизбыток рабочей силы, уавеличилось, то в настоящее время вновь выросло количество профессий, испытывающих дефицит рабочей силы. „Сейчас сфера туризма, развлечений, общественного питания вновь оказались в ситуации, когда поиск работников затруднен, год-полтора назад ситуация была прямо противоположная“, - сказала Лаас.

Цифры говорят сами за себя. Во втором квартале на портале вакансий cvkeskus.ee количество предложений о работе в сфере туризма (включая размещение) выросло по сравнению с тем де периодом прошлого года в два раза. В секторе питания количество предлагаемых вакансий росло быстрее, чем в среднем во всех других областях. Как сказал менеджер по маркетингу CV Keskus Хенри Аувяэрт, количество предложений о работе в сфере питания и туризма уже превзошло показатель докризисного периода. „За последние пять лет в секторе питания и туризма рекордное количество предложений о работе“, - отметил Аувяэрт.