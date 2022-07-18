На рынке труда представлен самый большой выбор вакансий. Предлагают не только зарплату(2)
Предложения предприятий, предоставляющих услуги питания и размещения, бьют все рекорды. Работников привлнкают не только зарплатой, но и различными благами.
Как показало недавнее исследование рынка труда, проведенное Кассой по безработице, пандемия напугала и быстро скорректировала рынок труда, но восстановление идет еще быстрее. Как сказала руководитель услуг Кассы по безработице Ливия Лаас, если из-за коронакризиса количество профессий, в которых наблюдался переизбыток рабочей силы, уавеличилось, то в настоящее время вновь выросло количество профессий, испытывающих дефицит рабочей силы. „Сейчас сфера туризма, развлечений, общественного питания вновь оказались в ситуации, когда поиск работников затруднен, год-полтора назад ситуация была прямо противоположная“, - сказала Лаас.