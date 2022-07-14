ВИДЕО | Что там с коалицией и коронавирусом? Кая Каллас рассказывает о новых решениях правительства

Кая Каллас сообщила, что новые министры принесут присягу в Рийгикогу в понедельник.

„Завтра утром я выступлю в Рийгикогу с политическим заявлением об отставке и затем буду просить о новом мандате. Верю, что новое правительство сможет быть жизнеспособным и хорошо выполнять свою работу“, - сказала премьер-министр.

Каллас добавила, что есть хорошие новости: ОЭСР провела исследование о доверии, в котором Эстония показала хорошие результаты. Эстоноземельцы верят, что государство готово внедрять инновационные идеи, а обратная связь к услугам имеет эффект.

Что касается коронавируса, то риск повышается. „Через неделю у нас уже может быть 1100 инфицированных, нагрузка на больницы вырастет“, - сказала Каллас.

Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что согласно данным, в первые пять месяцев года были трудоустроены почти 62% трудоспособного населения, а в стране стало на 33 700 рабочих мест, в первую очередь за счет секторов общественного питания и размещения.

„Можем сказать, что вызывавшего больше всего опасений негативного влияния, связанного с войной в Украине, в итоге не было. Поступления налогов сейчас на рекордно высоком уровне - в мае было улпачено налогов почти на миллиард“, - добавила она.

Коротко о самых серьезных решениях коалиционного переговора: в бюджете хватит средств для финансирования перехода на эстоноязычное образование и повышения семейных пособий.

Каллас сообщила, что было решено не следовать плану о постепенном снижении акциза, вместо этого будет продлено действующее понижение налогообложения.