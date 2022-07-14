ФОТО | Смотрите, как строится „спасательный круг“ для Эстонии на грядущую зиму(2)
Использование газа в качестве топлива не сильно распространено в Эстонии, хотя есть регионы и здания, где до сих пор используется газовое отопление. Несмотря на это, в холодное зимнее время, когда люди и предприятия используют больше отопления и электричества, газ становится необходимо важным. Без него цена отопления и электричества стала бы невероятно высокой. Поэтому сейчас, когда Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу, все страны прикладывают усилия, чтобы гарантировать себе запасы газа на следующий отопительный сезон.
Сейчас у Эстонии нет места для хранения запасов газа - эстонские запасы находятся в литовской Клайпеде и латвийском Инчукалнсе. Совместный с Финляндией проект должен позволить Эстонии принимать газ самостоятельно.
Строительство причала для приема газа, которым совместно занимаются Alexela и Infortar, сейчас движется в соответствии с обещанным еще весной графиком. Если работы со стороны Elering также будут укладываться в график, то Эстония может быть готова к приему танкеров с газом уже в ноябре.