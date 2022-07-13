ФОТО и ВИДЕО | В Тартумаа смерч сломал деревья, обрушил хозяйственные постройки и сорвал крыши

На хуторе Мяэпеальсе ветер снес часть крыши жилища, а также двери и окна. Владелец фермы Алар Астовер рассказал Delfi, что он находился дома с животными, когда ветер в считанные минуты произвел значительные разрушения.

Маарья Астовер, владелица хутора, в момент происшествия была со своими детьми в кинотеатре. По ее словам, когда муж рассказал о случившемся, ей было трудно поверить, но потом он попросил ее купить в строительном магазине брезент и не приводить детей домой.

Никто не пострадал, но семья до сих пор находится в шоке. Многие люди пришли на помощь, чтобы расчистить завалы. Семья им очень благодарна.

У соседей Астовер ситуация еще хуже. У них здание полностью непригодно для проживания. Сарай обрушился, здание повреждено внутри и снаружи. К счастью, во время урагана в сарае не было животных.

Хейди рассказала, что в доме жили ее родители и 92-летняя бабушка. Большое дерево упало на дом со стороны комнаты бабушки. Хейди дрожащим голосом рассказала, что, к счастью, ее бабушка была на кухне в момент происшествия, если бы она находилась в своей комнате, они были бы уже в больнице.

Дом был на две семьи. Часть Хeйди застрахована, а часть соседей - нет. В доме со стороны соседей никто не жил постоянно. Семья пытается отремонтировать здание, чтобы родители и бабушка Хейди могли переехать обратно.

В этом здании ветер тоже проник в помещение и даже сдул сушку для овощей и фруктов, половина которой до сих пор отсутствует. Помимо крыши, со здания были сорваны дымовые трубы, обломки которых свалены позади дома.

По словам Хейди, местное самоуправление предложило свою помощь, и скоро к ним должны присоединиться добровольцы, поскольку работы много и она требует времени.

Смотрите подробный обзор обстановки в видео выше!

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