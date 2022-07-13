Агрессивные продавцы-консультанты в торговых центрах - правда ли, что навязанный договор можно легко расторгнуть?

С точки зрения защиты прав потребителей, это очень пограничная практика продаж. В любом случае, заключенные в результате такой агрессивной рекламы договоры могут быть легко расторгнуты.

По словам Мари-Лийс Аас, юриста Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, эта деятельность является пограничной. Все зависит от того, считают ее люди просто активной или уже агрессивной продажей. Разница очень важна.

„Торговым агентам, работающим у входов в различные магазины, запрещено использовать агрессивную тактику продаж в отношении потребителей и оказывать на них давление с целью заключения договора“, - уточняет Аас. Она отмечает, что на потребителя не разрешается оказывать давление ни при каких обстоятельствах.

Согласно Департамента защиты прав потребителей, агрессивная продажа является недобросовестной коммерческой практикой. Она существенно ограничивает свободу выбора потребителя, воздействуя на него с целью заставить принять решение о покупке, которую бы он при обычных обстоятельствах не совершил.

Поэтому активные продажи торговыми агентами, работающими в магазинах, не запрещены, но торговые агенты должны четко знать границы активных продаж, превышение которых представляет собой агрессивную и, следовательно, недобросовестную коммерческую практику.

„Кроме того, стоит отметить, что поскольку договоры, заключенные у входов в магазины, являются договорами, заключенными вне торгового предприятия, потребитель также может отказаться от такого договора в течение 14 дней“, - добавила Мари-Лийс Аас.

В социальных сетях ходят слухи, что в последнее время вступительным словом агентов по продаже является „Извините, вы бы не могли мне помочь (Vabandage, kas saate mind aidata)“.