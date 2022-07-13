13.07.2022, 12:45
ВИДЕО И ФОТО | В Мустамяэ автобус сбил 11-летнюю девочку(22)
Сегодня днем в Мустамяэ произошло ДТП, пострадала 11-летняя девочка.
Читатель RusDelfi сообщил, что стал очевидцем ДТП в Мустамяэ. По его словам, кто-то попал под автобус. „На асфальте видна кровь“, - добавил он.
В полиции подтвердили, что инцидент произошел сегодня в 12 часов дня. „В Мустамяэ на перекрестке Вильде теэ и Акадеэмиа теэ столкнулись водитель электросамоката и автобус. Пострадала 11-летняя девочка. Медики оказали ей помощь на месте и увезли в больницу для проверки здоровья“, - ответили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
Изначально полиция сообщила, что в ДТП участвовал велосипедист. Позже стало известно, что это был водитель электросамоката - 11-летняя девочка.