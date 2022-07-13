Коронавирус вновь набирает обороты: Касса Здоровья приглашает людей пройти вакцинацию(4)
В летний период, когда многие отдыхают, коронавирус, напротив, по-прежнему активен и угрожает многим жителям Эстонии, особенно непривитым людям и группам риска. Поэтому в ходе кампании „Коронавирус летом не отдыхает“ Касса здоровья приглашает всех, кто не получил первую бустерную вакцину или вовсе еще не начал курс вакцинации, сделать прививку от COVID-19.
„Начавшейся сегодня кампанией мы хотим привлечь внимание к тому факту, что COVID-19 вовсе не исчез и по-прежнему активен. Летом может сложиться впечатление, что пандемия закончилась, вирус побежден и поводов для беспокойства больше нет. К сожалению, это не так, потому что есть много людей, для которых вирус по-прежнему опасен. Важно, чтобы люди из групп риска и те, кто еще не сделал себе прививку, обязательно вакцинировались. Это нужно для того, чтобы уберечь себя от серьезных заболеваний и госпитализации“, — сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Кассы здоровья Кюлли Фридеманн.
По данным Департамента здоровья, распространение коронавируса в настоящее время находится на среднем уровне и риск заболеть по-прежнему высок, особенно для пожилых людей и тех, кто не был вакцинирован или страдает хроническими заболеваниями. По словам Ханны Сепп, руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента Здоровья, вакцинация по-прежнему остается самым безопасным способом защиты от серьезного течения заболевания. „Но помимо вакцинации продолжают действовать и другие рекомендации — предпочитать свежий воздух закрытым помещениям, по возможности соблюдать дистанцию и соблюдать правила гигиены рук“, — пояснила Сепп.
Сегодня хорошо известно, что вакцинация снижает риск тяжелой формы течения заболевания и является наиболее эффективным способом защитить себя и своих близких, а также тех, на кого болезнь может оказать серьезное губительное воздействие. „Наш подход к сохранению здоровья и готовность действовать сегодня будут напрямую определять характер пандемии короны в осенние месяцы и в будущем“, — добавила Фридеманн.
По словам Научного Совета Тойво Майметса, более новые штаммы вируса, особенно Omikron BA.5 (который сейчас в основном и распространяется), обладают очень высокой заразностью. „Если заразившийся человек был вакцинирован, это поможет ему справиться с болезнью намного легче. Данные наших исследователей показывают, что только в этом году вакцины против коронавируса предотвратили сотни смертей в Эстонии“.
С 1 июня Касса здоровья организует коммуникационные и информационные кампании, связанные с вакцинацией. Для поиска открытых пунктов вакцинации или при возникновении вопросов, связанных с вакцинацией, вы можете найти информацию на интернет-сайте www.vaktsineeri.ee или позвонить по общегосударственному информационному телефону 1247.