Новости Эстонии
14.07.2022, 16:20

В кулуарах Bolt: тестируют систему, которая не позволит ездить вдвоем

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ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА: Самое интересное в работе механика — катание на самокате по складу
ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА: Самое интересное в работе механика — катание на самокате по складу
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Если в СМИ создается впечатление, что электросамокаты - это сплошные аварии, то, по утверждению представителей Bolt, количество аварий, напротив, снижается.

Мы сидим небольшим кругом в переговорной с удобными офисными креслами вместе с пресс-представителем и специалистом по самокатам Bolt Александром Лилишенцевым. „С каждой новой моделью самокаты становятся все безопаснее“, — констатирует Лилишенцев. Первые самокаты появились на улицах в 2019 году, на сегодняшний день в некоторых странах используется уже пятая модель, в Эстонии сейчас идет модернизация модели Bolt 4+.

У первой модели самоката Bolt были прочные колеса и платформа, и вы чувствовали каждую кочку, по которой проезжали. „Это не совсем безопасно, — говорит Лилишенцев.

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