Новости Эстонии
13.07.2022, 11:21

Принесет ли новое коалиционное соглашение повышение налогов?

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Финансовые детали коалиционного соглашения выяснятся в сентябре
Финансовые детали коалиционного соглашения выяснятся в сентябре
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

В основе переговоров Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии лежат соглашения, реальная стоимость которых пока не ясна. Если Кейт Пентус-Розиманнус оценивает влияние на бюджет в 270 миллионов евро, то, по словам бывшего министра государственного управления Яака Ааба, мы должны считаться с миллиардом евро. Так кто из них прав?

Ааб предполагает, что соглашение, по которому на самом деле затрат больше, потребует дополнительного бюджета и увеличения налогов. „Похоже, что некоторые цифры слишком малы, и смягчения стоимости энергоносителей в них нет“, — сказал Ааб Delfi.

По словам руководителя службы государственных средств Министерства финансов Кадри Клаос, размер бюджета зависит в первую очередь от обсуждаемого периода: „Кейт Пентус-Розиманнус говорила о влиянии государственного бюджета на 2023 год. Если взять весь четырехлетний период, в течение которого используется бюджет, то это, по сути, миллиард евро“.

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