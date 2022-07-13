Принесет ли новое коалиционное соглашение повышение налогов?

В основе переговоров Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии лежат соглашения, реальная стоимость которых пока не ясна. Если Кейт Пентус-Розиманнус оценивает влияние на бюджет в 270 миллионов евро, то, по словам бывшего министра государственного управления Яака Ааба, мы должны считаться с миллиардом евро. Так кто из них прав?