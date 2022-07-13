13.07.2022, 11:21
Принесет ли новое коалиционное соглашение повышение налогов?(4)
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В основе переговоров Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии лежат соглашения, реальная стоимость которых пока не ясна. Если Кейт Пентус-Розиманнус оценивает влияние на бюджет в 270 миллионов евро, то, по словам бывшего министра государственного управления Яака Ааба, мы должны считаться с миллиардом евро. Так кто из них прав?
Ааб предполагает, что соглашение, по которому на самом деле затрат больше, потребует дополнительного бюджета и увеличения налогов. „Похоже, что некоторые цифры слишком малы, и смягчения стоимости энергоносителей в них нет“, — сказал Ааб Delfi.