В Раквере перенесут красноармейский памятник и перезахоронят останки солдат

„Последнее пристанище умерших должно находиться на кладбище. Именно поэтому мы обратились к комиссии по воинским захоронениям, – сказал вице-мэр Раквере Неэме-Яак Паап. – Я рад, что в результате городское пространство также будет лишено от идеологического памятника“.

Городская управа Раквере предложила комиссии по воинским захоронениям при Министерстве обороны перенести братскую могилу вместе с монументом. Перезахоронение сочли оправданным. Министр обороны поручил выполнение этой задачи компетентному учреждению – Эстонскому военному музею.

„Перезахоронение останков павших в войне – обычная практика, которая уже применялась в Эстонии. В течение последних двадцати лет были перезахоронены останки тысяч погибших во Второй мировой войне солдат немецкой и Красной армий“, – сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

Перенос останков проведут достойно с соблюдением положенных обычаев.

В ходе эксгумации будет выяснено, сколько людей было захоронено в братской могиле на самом деле. Прежний опыт показывает, что официальное количество погибших и их имена не всегда совпадают с действительностью. После перезахоронения могила павших потеряет идеологическое значение, а солдаты получат последнее пристанище.