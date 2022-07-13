ФОТО | Жителей Сютисте теэ беспокоит снег, который не растаял даже в июле

Несмотря на июньскую жару, в лесопарке Сютисте теэ в Таллинне все еще лежит снег. Хотя большая часть кучи к настоящему времени растаяла — местные жители говорят, что зимой она была в шесть раз выше высоты дома — они беспокоятся о том, что произойдет этой зимой и как таяние снега повлияет на окрестности.

Мати, много лет живущий на этой улице (настоящее имя редакции известно – ред.), рассказал, что снежная куча, наваленная в лесопарке этой зимой, особенно грязная по сравнению с прошлым годом, а потому сильнее цепляет взгляд прохожих. По словам Мати, людей в первую очередь раздражает шум, который издают снегоуборочные машины, когда они возятся на площадке ночью. Организация Sütiste metsa kasuks которая, по информации Eesti Päevaleht, планирует самостоятельно начать расследование возможных последствий, неоднократно обращала внимание общественности на возможное негативное воздействие снежной кучи на окружающую среду.