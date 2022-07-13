13.07.2022, 12:20
ФОТО | Жителей Сютисте теэ беспокоит снег, который не растаял даже в июле(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Возможное загрязнение окружающей среды, шум снегоуборочных машин, появляющийся из-под тающего снега мусор – вот лишь несколько моментов, почему жителям таллиннского Сютисте теэ не нравится новый городской обычай зимой складировать снег в местном лесопарке.
Несмотря на июньскую жару, в лесопарке Сютисте теэ в Таллинне все еще лежит снег. Хотя большая часть кучи к настоящему времени растаяла — местные жители говорят, что зимой она была в шесть раз выше высоты дома — они беспокоятся о том, что произойдет этой зимой и как таяние снега повлияет на окрестности.