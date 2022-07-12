Умер сын экс-президента Эстонии Леннарта Мери Кристьян Мери

Кристьян Мери родился в 1966 году. Он был вторым ребенком в семье Леннарта и Регины Мери. Старший сын Март Мери появился на свет в 1959 году.

Кристьян Мери был предпринимателем – согласно реестру данных, он был членом правления Helme Maasikakasvatus OÜ, IWB OÜ и Vahtra OÜ. Всего за эти годы Кристьян руководил 13 компаниями, из которых к 2022 году оставался в правлении лишь 3 фирм.