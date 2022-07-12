ПОМОГИТЕ! Запасы крови всех групп критически малы: из-за большого количества травм нужна помощь доноров

Сделай подарок, который спасет жизни! Запишись на сдачу крови уже сегодня!

По адресу Estonia pst 1 можно сдать кровь до 16:00 в донорском центре Südalinna verekeskus, а по адресу Valukoja 7, где находится Центр донорства Ülemiste (Ülemiste doonorikeskus), можно сдать кровь до 17:00. Забронировать время на сдачу крови можно на сайте www.verekeskus.ee.