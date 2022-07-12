12.07.2022, 19:59
ПОМОГИТЕ! Запасы крови всех групп критически малы: из-за большого количества травм нужна помощь доноров(9)
ФОТО: Shutterstock
Недавно в группе в Facebook „Доноры и друзья“ („Doonorid ja Sõbrad“) опубликовали призыв о помощи. Запасы крови для всех групп крови критически малы. Доноров всех групп очень ждут на прием!
Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы ищет доноров крови всех групп. Большое количество травм привело к значительному увеличению запросов на донорскую кровь.
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По адресу Estonia pst 1 можно сдать кровь до 16:00 в донорском центре Südalinna verekeskus, а по адресу Valukoja 7, где находится Центр донорства Ülemiste (Ülemiste doonorikeskus), можно сдать кровь до 17:00. Забронировать время на сдачу крови можно на сайте www.verekeskus.ee.