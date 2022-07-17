То, чего вы точно не знали об эстонской клубнике! Лайфхаки для выбора на рынке и необходимая информация для покупателя

Как покупатель может быть уверен в том, что клубника эстонская? К сожалению, у потребителя нет другого выбора, кроме как доверять продавцу. Большинство продавцов вполне заслуживают доверия, а товары, которые они предлагают, и их происхождение доказаны. В случае сомнений не совершайте покупку и сообщите о возможном подозрении продавцу, управляющему рынка или ответственному лицу в магазине.

Вправе ли потребитель запросить у продавца сопроводительный документ? Потребитель имеет право запросить сопроводительный документ, но продавец не обязан его предоставлять.

Если у меня возникло подозрение, что клубника, рекламируемая как эстонская, на самом деле таковой не является, то как поступить? При первой возможности сообщите в отдел организации рынка РТА по официальному адресу эл. почты aiandus@pta.agri.ee.

Могу ли я, как покупатель, стоя у прилавка, по внешнему виду клубники узнать, что при выращивании клубники не использовались чрезмерные средства защиты растений? К сожалению, это невозможно установить, стоя возле прилавка. Это можно обнаружить только при лабораторном анализе.

Могу ли я, как покупатель, проверить подлинность органической клубники? Клубника считается органической, если она была выращена без использования синтетических удобрений или средств защиты растений и была проверена. Органические производители вносятся в реестр производителей органической продукции. Это общедоступный реестр, с ним можно ознакомиться на веб-странице PTA .



Деятельность продавца клубники тоже должна иметь сертификацию, если продаваемая органическая клубника не упакована. Поэтому продавцы клубники тоже вносятся в реестр производителей органической продукции. Это общедоступный реестр, с ним можно ознакомиться на веб-странице PTA .



По внешнему виду органическая клубника мало чем отличается от клубники обыкновенной. Поскольку при выращивании органической клубники не используются искусственные удобрения и средства защиты растений, органическая клубника выглядит не очень презентабельно.

Что контролирует Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA)?У местного производителя PTA проверяет правильное использование средств защиты растений, а также соблюдение маркетинговых требований – это значит, что продаваемая клубника должна быть хорошего качества и должным образом маркирована. Требования к маркировке можно найти в памятке для продавца. Также проверяется отслеживаемость пищевых продуктов и соблюдение гигиенических требований. Например, при поливе клубники поливная вода не должна быть источником заражения, животные не должны проникать в зону выращивания клубники, сточные воды не должны попадать в зону выращивания, при использовании навоза он должен быть компостирован должным образом, рабочие не должны соприкасаться с клубникой, если они плохо себя чувствуют, особенно если у них диарея или рвота, работники должны иметь возможность пользоваться туалетом и мыть руки.

Как определить происхождение клубники? Страна происхождения клубники должна быть четко и разборчиво указана на товарах в местах продажи. При отсутствии страны-производителя покупать клубнику не рекомендуется. Происхождение клубники без помощи надзорного органа и/или должностного лица и без лабораторного анализа определить невозможно.

Имею ли я право как покупатель выбирать самые красивые ягоды и отбраковывать испорченные? Это зависит от места продажи, но обычно это не допускается. Повторное и некомпетентное обращение с ягодами нарушает их качество.

Имею ли я право вернуть товар, если дома обнаружу, что часть ягод испорчена? Нет, не имеете. Всегда проверяйте товар на месте.

Сколько кг клубники рекомендуется съедать за один раз с учетом остатков в них средств защиты растений (СЗР)? К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить одной цифрой. Постановка вопроса означает, что в клубнике содержатся остатки таких средств. Тем не менее, это не всегда так. 26% образцов клубники в 2020 году (29% в 2019 году) не содержали ни единого остатка СЗР. В остальных образцах уровни остатков не превышали предельные нормы. Кроме того, учитывая относительно высокое содержание сахара, калия и витамина С, верхним пределом мог бы быть просто здравый разум.



Директивы Европейского союза – одни из самых строгих в мире с точки зрения безопасности пищевых продуктов. Все действующие вещества и средства защиты растений перед выпуском на рынок проходят тщательную оценку рисков. Таким образом, потребитель может быть уверен, что продукты на полках не представляют опасности для здоровья. PTA рекомендует следовать рекомендациям Института развития здоровья по употреблению разнообразных продуктов.

Нужно ли мыть клубнику перед едой? Обязательно.