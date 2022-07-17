То, чего вы точно не знали об эстонской клубнике! Лайфхаки для выбора на рынке и необходимая информация для покупателя(14)
Сезон клубники давно открыт, и на рынках появляется все больше ягод с местных огородов. Какими правами обладает покупатель, какие лайфхаки помогут унести домой только самые свежие ягоды и какие существуют маркировки экологической продукции?
На сайте Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA - Põllumajandus-ja toiduamet - прим.RusDelfi) была опубликована памятка для покупателя клубники.
Как выбрать клубнику на рынке?
Проверьте, качественная ли клубника. Это означает, что ягоды выглядят свежими, здоровыми и на них нет признаков того, что они уже испортились. О свежести можно судить по чашелистику (чашелистики - зеленые листочки - прим.RusDelfi) ягоды, который должен быть свежим и зеленым. Если они увяли или пожелтели, возможно, клубника была собрана несколькими днями ранее. Но это не означает, что она теперь непригодна для употребления. Частичная потеря свежести (качества) со временем является естественным процессом, и ягода вполне съедобна. Но продажа гнилых и несъедобных (заплесневелых) ягод запрещена!
Также стоит проверить общий вид ягоды. Блестящая и сверкающая ли она? Дело в том, что если фрукты были недавно вынуты из холодильника, то сверху они будут покрыты „росой“ (конденсатом) и им потребуется немного тепла, чтобы полностью „оттаять“.
Отправляйтесь за покупками со своей коробкой. Так вы сможете убедиться, что клубнику на дно коробки положили качественную и красивую.
Общайтесь с продавцом. Интересуйтесь тем, где и в каких условиях была выращена клубника. Если есть сомнения относительно происхождения или чего-либо еще, вы вправе отказаться от покупки. При покупке ягод выбирайте надежного продавца!
На товаре всегда должны быть указаны страна происхождения, название продукта и, в случае клубники, класс качества.
Будь в курсе требований, которые предъявляются продавцу.
Требования, предъявляемые к продавцу, обеспечивают соответствие правилам по качеству и требованиям к выкладке свежей плодоовощной продукции, находящейся в продаже. В том числе, надлежащую маркировку, которые информируют потребителей для осуществления взвешенного выбора и покупки.
Знайте, что продавец несет ответственность за соблюдение минимальных стандартов качества клубники.
Как потребитель, вы имеете право покупать следующие ягоды:
Целые (не обработанные)
Продажа некачественных продуктов, например, испорченных/поврежденных или непригодных для потребления человеком, запрещена.
Чистые
Без вредителей
Без повреждений вредителями мякоти
Без необычной влажности на поверхности
Без посторонних запахов и вкусов
Достаточно спелые и зрелые, но не перезрелые и не переспелые.
При продаже клубники всегда должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указана страна происхождения!
Полное название страны происхождения должно быть четко и разборчиво указано и не должно вводить потребителя в заблуждение.
Помимо полного названия страны происхождения, должен быть указан класс качества. Существует три класса градации качества - Экстра (очень хорошее качество), I класс (хорошее качество) и II класс (удовлетворительное качество).
Стандарты качества дают потребителям уверенность в том, что они могут сделать осознанный выбор при покупке и заплатить справедливую цену за продукты. Помните, что потребляя свежие эстонские фрукты и овощи, вы поддерживаете местных фермеров и устойчивое производство плодоовощной продукции в Эстонии.
Вы можете проверить, органическая ли на самом деле клубника, уже на месте продажи.
Когда фрукты и овощи, продаваемые в магазине или на рынке, маркируются как органические, это не всегда может соответствовать действительности. Но по его этикетке вы можете определить, является ли продукт органическим. Если ее нет, то есть основания сомневаться в то, что продукт действительно экологичен.
В случае с неупакованными фруктами и овощами органическая сертификация обозначается наклейкой на ценнике. В Эстонии существует два типа этикеток для органических продуктов. Одна из них - это собственная наклейка Эстонии, посвященная органическим продуктам, а другая - логотип органически чистых продуктов Европейского союза.
При продаже упакованных органических продуктов питания обязательно использование логотипа органических продуктов ЕС, знака происхождения и кода инспекционного органа.
На неупакованный органический продукт наклеивается органическая наклейка или органический логотип ЕС. Он указывает на то, что предприятие находится под системой контроля и что продаваемые там продукты являются контролируемыми и органическими.
Все производители органической клубники зарегистрированы в регистре, который доступен на домашней странице департамента (PTA).
Если вы заметили нарушения в качестве или у вас возникли сомнения.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия просит как можно скорее обратиться к сотрудникам управления рынком PTA по электронной почте aiandus@pta.agri.ee. Сделать это точно стоит, если вы заметили какие-либо нарушения в качестве и/или маркировке клубники в магазине, на рынке или в другом месте, а также если у вас есть какие-либо вопросы или замечания.
Дополнительную информацию о стандартах сбыта и контактную информацию для официальных лиц можно найти на сайте PTA по адресу www.pta.agri.ee .