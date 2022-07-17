Новости Эстонии
17.07.2022, 11:07

То, чего вы точно не знали об эстонской клубнике! Лайфхаки для выбора на рынке и необходимая информация для покупателя

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Клубника на рынке. Иллюстративное фото.
Клубника на рынке. Иллюстративное фото.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Сезон клубники давно открыт, и на рынках появляется все больше ягод с местных огородов. Какими правами обладает покупатель, какие лайфхаки помогут унести домой только самые свежие ягоды и какие существуют маркировки экологической продукции?

На сайте Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA - Põllumajandus-ja toiduamet - прим.RusDelfi) была опубликована памятка для покупателя клубники.

Как выбрать клубнику на рынке?

  1. Проверьте, качественная ли клубника. Это означает, что ягоды выглядят свежими, здоровыми и на них нет признаков того, что они уже испортились. О свежести можно судить по чашелистику (чашелистики - зеленые листочки - прим.RusDelfi) ягоды, который должен быть свежим и зеленым. Если они увяли или пожелтели, возможно, клубника была собрана несколькими днями ранее. Но это не означает, что она теперь непригодна для употребления. Частичная потеря свежести (качества) со временем является естественным процессом, и ягода вполне съедобна. Но продажа гнилых и несъедобных (заплесневелых) ягод запрещена!

  2. Также стоит проверить общий вид ягоды. Блестящая и сверкающая ли она? Дело в том, что если фрукты были недавно вынуты из холодильника, то сверху они будут покрыты „росой“ (конденсатом) и им потребуется немного тепла, чтобы полностью „оттаять“.

  1. Отправляйтесь за покупками со своей коробкой. Так вы сможете убедиться, что клубнику на дно коробки положили качественную и красивую.

  1. Общайтесь с продавцом. Интересуйтесь тем, где и в каких условиях была выращена клубника. Если есть сомнения относительно происхождения или чего-либо еще, вы вправе отказаться от покупки. При покупке ягод выбирайте надежного продавца!

  1. На товаре всегда должны быть указаны страна происхождения, название продукта и, в случае клубники, класс качества.

Будь в курсе требований, которые предъявляются продавцу.

Требования, предъявляемые к продавцу, обеспечивают соответствие правилам по качеству и требованиям к выкладке свежей плодоовощной продукции, находящейся в продаже. В том числе, надлежащую маркировку, которые информируют потребителей для осуществления взвешенного выбора и покупки.

Знайте, что продавец несет ответственность за соблюдение минимальных стандартов качества клубники.

Как потребитель, вы имеете право покупать следующие ягоды:

  • Целые (не обработанные)

  • Продажа некачественных продуктов, например, испорченных/поврежденных или непригодных для потребления человеком, запрещена.

  • Чистые

  • Без вредителей

  • Без повреждений вредителями мякоти

  • Без необычной влажности на поверхности

  • Без посторонних запахов и вкусов

  • Достаточно спелые и зрелые, но не перезрелые и не переспелые.

При продаже клубники всегда должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указана страна происхождения!

Полное название страны происхождения должно быть четко и разборчиво указано и не должно вводить потребителя в заблуждение.

Помимо полного названия страны происхождения, должен быть указан класс качества. Существует три класса градации качества - Экстра (очень хорошее качество), I класс (хорошее качество) и II класс (удовлетворительное качество).

Стандарты качества дают потребителям уверенность в том, что они могут сделать осознанный выбор при покупке и заплатить справедливую цену за продукты. Помните, что потребляя свежие эстонские фрукты и овощи, вы поддерживаете местных фермеров и устойчивое производство плодоовощной продукции в Эстонии.

Вы можете проверить, органическая ли на самом деле клубника, уже на месте продажи.

Когда фрукты и овощи, продаваемые в магазине или на рынке, маркируются как органические, это не всегда может соответствовать действительности. Но по его этикетке вы можете определить, является ли продукт органическим. Если ее нет, то есть основания сомневаться в то, что продукт действительно экологичен.

В случае с неупакованными фруктами и овощами органическая сертификация обозначается наклейкой на ценнике. В Эстонии существует два типа этикеток для органических продуктов. Одна из них - это собственная наклейка Эстонии, посвященная органическим продуктам, а другая - логотип органически чистых продуктов Европейского союза.

Справа - обозначение ЕС, слева - Эстонии.

При продаже упакованных органических продуктов питания обязательно использование логотипа органических продуктов ЕС, знака происхождения и кода инспекционного органа.

На неупакованный органический продукт наклеивается органическая наклейка или органический логотип ЕС. Он указывает на то, что предприятие находится под системой контроля и что продаваемые там продукты являются контролируемыми и органическими.

Все производители органической клубники зарегистрированы в регистре, который доступен на домашней странице департамента (PTA).

Если вы заметили нарушения в качестве или у вас возникли сомнения.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия просит как можно скорее обратиться к сотрудникам управления рынком PTA по электронной почте aiandus@pta.agri.ee. Сделать это точно стоит, если вы заметили какие-либо нарушения в качестве и/или маркировке клубники в магазине, на рынке или в другом месте, а также если у вас есть какие-либо вопросы или замечания.

Дополнительную информацию о стандартах сбыта и контактную информацию для официальных лиц можно найти на сайте PTA по адресу www.pta.agri.ee .

Часто задаваемые вопросы

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

  1. Как покупатель может быть уверен в том, что клубника эстонская? К сожалению, у потребителя нет другого выбора, кроме как доверять продавцу. Большинство продавцов вполне заслуживают доверия, а товары, которые они предлагают, и их происхождение доказаны. В случае сомнений не совершайте покупку и сообщите о возможном подозрении продавцу, управляющему рынка или ответственному лицу в магазине.

  2. Вправе ли потребитель запросить у продавца сопроводительный документ? Потребитель имеет право запросить сопроводительный документ, но продавец не обязан его предоставлять.

  3. Если у меня возникло подозрение, что клубника, рекламируемая как эстонская, на самом деле таковой не является, то как поступить? При первой возможности сообщите в отдел организации рынка РТА по официальному адресу эл. почты aiandus@pta.agri.ee.

  4. Могу ли я, как покупатель, стоя у прилавка, по внешнему виду клубники узнать, что при выращивании клубники не использовались чрезмерные средства защиты растений? К сожалению, это невозможно установить, стоя возле прилавка. Это можно обнаружить только при лабораторном анализе.

  5. Могу ли я, как покупатель, проверить подлинность органической клубники? Клубника считается органической, если она была выращена без использования синтетических удобрений или средств защиты растений и была проверена. Органические производители вносятся в реестр производителей органической продукции. Это общедоступный реестр, с ним можно ознакомиться на веб-странице PTA .

    Деятельность продавца клубники тоже должна иметь сертификацию, если продаваемая органическая клубника не упакована. Поэтому продавцы клубники тоже вносятся в реестр производителей органической продукции. Это общедоступный реестр, с ним можно ознакомиться на веб-странице PTA .

    По внешнему виду органическая клубника мало чем отличается от клубники обыкновенной. Поскольку при выращивании органической клубники не используются искусственные удобрения и средства защиты растений, органическая клубника выглядит не очень презентабельно.

  6. Что контролирует Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA)?У местного производителя PTA проверяет правильное использование средств защиты растений, а также соблюдение маркетинговых требований – это значит, что продаваемая клубника должна быть хорошего качества и должным образом маркирована. Требования к маркировке можно найти в памятке для продавца. Также проверяется отслеживаемость пищевых продуктов и соблюдение гигиенических требований. Например, при поливе клубники поливная вода не должна быть источником заражения, животные не должны проникать в зону выращивания клубники, сточные воды не должны попадать в зону выращивания, при использовании навоза он должен быть компостирован должным образом, рабочие не должны соприкасаться с клубникой, если они плохо себя чувствуют, особенно если у них диарея или рвота, работники должны иметь возможность пользоваться туалетом и мыть руки.

  7. Как определить происхождение клубники? Страна происхождения клубники должна быть четко и разборчиво указана на товарах в местах продажи. При отсутствии страны-производителя покупать клубнику не рекомендуется. Происхождение клубники без помощи надзорного органа и/или должностного лица и без лабораторного анализа определить невозможно.

  8. Имею ли я право как покупатель выбирать самые красивые ягоды и отбраковывать испорченные? Это зависит от места продажи, но обычно это не допускается. Повторное и некомпетентное обращение с ягодами нарушает их качество.

  9. Имею ли я право вернуть товар, если дома обнаружу, что часть ягод испорчена? Нет, не имеете. Всегда проверяйте товар на месте.

  10. Сколько кг клубники рекомендуется съедать за один раз с учетом остатков в них средств защиты растений (СЗР)? К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить одной цифрой. Постановка вопроса означает, что в клубнике содержатся остатки таких средств. Тем не менее, это не всегда так. 26% образцов клубники в 2020 году (29% в 2019 году) не содержали ни единого остатка СЗР. В остальных образцах уровни остатков не превышали предельные нормы. Кроме того, учитывая относительно высокое содержание сахара, калия и витамина С, верхним пределом мог бы быть просто здравый разум.

    Директивы Европейского союза – одни из самых строгих в мире с точки зрения безопасности пищевых продуктов. Все действующие вещества и средства защиты растений перед выпуском на рынок проходят тщательную оценку рисков. Таким образом, потребитель может быть уверен, что продукты на полках не представляют опасности для здоровья. PTA рекомендует следовать рекомендациям Института развития здоровья по употреблению разнообразных продуктов.

  11. Нужно ли мыть клубнику перед едой? Обязательно.

  12. Теряет ли клубника витамины во время транспортировки – то есть полезнее ли эстонская клубника, чем ягоды, привезенные из других стран? Трудно дать однозначный ответ. Сорта клубники различаются как по внешнему виду, так и по содержанию полезных для человеческого организма веществ.

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