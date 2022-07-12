На кладбищах Хийу-Раху и Рахумяэ составят акты о 80 заброшенных участках

В июне этого года в Таллинне комиссия осмотрела 61 оставшийся без ухода участок для погребения на кладбище Хийу-Раху и 32 – на кладбище Рахумяэ, в прошлом году они были отмечены предупреждающей запиской. Комиссия выявила, что 13 участков были приведены в порядок и их вычеркнули из списка заброшенных, но на 80 участках ситуация осталась прежней и комиссия решила составить акты об оставшихся без ухода могилах.

„Согласно предписанию об использовании кладбищ, заброшенными могилами считаются заросшие травой или кустами, с нечитаемыми надписями на памятниках, ограды которых значительно поросли мхом, заржавели и разрушились, а неубранные сор и листья свидетельствуют о том, что уход очень давно не осуществлялся. Участки, в отношении которых составлен акт, будут отведены для новых захоронений, если с момента последнего захоронения на этом месте прошло не менее 20 лет“, - пояснил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

Учреждение „Парк Кадриорг“, под управлением которого находятся кладбища, разослало оповещения всем, чьи данные имелись в регистре - в течение месяца у всех есть возможность отреагировать на оповещение и привести в порядок могилы, а также сообщить администратору кладбища о своем намерении сохранить за собой участок. В случае большинства неухоженных могил контактные данные родственников или других заинтересованных отсутствуют, поскольку захоронения были сделаны десятки лет назад и заявление о заключении договора не представлено.

Со списком участков, в отношении которых был составлен акт, можно ознакомиться на странице Таллиннских кладбищ или по будням в конторах кладбищ с 9 до 16.