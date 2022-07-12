12.07.2022, 17:45
Йозинг: экономика Эстонии находится в фазе падения и на пути к кризису. От кризиса нас спасет только чудо(10)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В настоящий момент экономическую ситуацию в Эстонии можно назвать удовлетворительной, но не исключено, что через полгода в стране может разразиться экономический кризис.
Директор Эстонского института конъюнктуры Малле Йозинг охарактеризовала нынешнее состояние экономики Эстонии как удовлетворительное. „Обороты предприятий растут, экспорт на хорошем уровне, чувство уверенности присутствует. Но если судить по прогнозу, быстрый рост оборотов затормозится, и через полгода предпринимателям придется труднее, чем сейчас“, - сказала Йозинг.