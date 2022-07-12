Йозинг: экономика Эстонии находится в фазе падения и на пути к кризису. От кризиса нас спасет только чудо

По ее словам, сейчас эстонская экономика находится в фазе падения и на пути к кризису. „Экономика, как известно, циклична, и сейчас мы пребываем в фазе падения. Для того чтобы мы не оказались в кризисе, должно случиться чудо. Но глядя на тяжелую экономическую ситуацию в мире, действия Путина и продолжающуюся войну, нельзя исключать, что через полгода или год у нас разразится экономический кризис“, - отметила Йозинг.