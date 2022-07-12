Экономика
12.07.2022, 17:45

Йозинг: экономика Эстонии находится в фазе падения и на пути к кризису. От кризиса нас спасет только чудо

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Марье Йозинг
Марье Йозинг
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

В настоящий момент экономическую ситуацию в Эстонии можно назвать удовлетворительной, но не исключено, что через полгода в стране может разразиться экономический кризис.

Директор Эстонского института конъюнктуры Малле Йозинг охарактеризовала нынешнее состояние экономики Эстонии как удовлетворительное. „Обороты предприятий растут, экспорт на хорошем уровне, чувство уверенности присутствует. Но если судить по прогнозу, быстрый рост оборотов затормозится, и через полгода предпринимателям придется труднее, чем сейчас“, - сказала Йозинг.

По ее словам, сейчас эстонская экономика находится в фазе падения и на пути к кризису. „Экономика, как известно, циклична, и сейчас мы пребываем в фазе падения. Для того чтобы мы не оказались в кризисе, должно случиться чудо. Но глядя на тяжелую экономическую ситуацию в мире, действия Путина и продолжающуюся войну, нельзя исключать, что через полгода или год у нас разразится экономический кризис“, - отметила Йозинг.

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