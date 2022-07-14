ВИДЕО | „Он стреляет. Но сейчас не вооружен“: журналист RusDelfi совершил полет на военном вертолете НАТО

Предложение полетать на военном вертолете прилетает крайне редко. Учитывая инфляцию и бардак в аэропортах, может, это и вовсе единственный шанс подняться в небо в ближайшее время. Поэтому в 8 утра я и команда из журналистов разных изданий приехали в Таллиннский аэропорт.