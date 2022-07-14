ВИДЕО | „Он стреляет. Но сейчас не вооружен“: журналист RusDelfi совершил полет на военном вертолете НАТО

Предложение полетать на военном вертолете прилетает крайне редко. Учитывая инфляцию и бардак в аэропортах, может, это и вовсе единственный шанс подняться в небо в ближайшее время. Поэтому в 8 утра я и команда из журналистов разных изданий приехали в Таллиннский аэропорт.
Лететь мы должны с сотрудниками Британского посольства и пресс-службой британских ВВС (не путать с Би-Би-Си). Сheck-in сразу в аэропорту: нам раздают зеленые каски и билеты. На бумажке написано Amari и цена: free. Посадочное место не указано, тканевая скамейка вертолета для всех одинакова.