12.07.2022, 12:51
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 84-летнего Евгения. Его жизнь может быть в опасности
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция просит помощи в поисках ушедшего вчера из дома в Хааберсти 84-летнего Евгения, жизнь которого может быть в опасности.
Евгений ушел из своего дома в Хааберсти на Палдиском шоссе вчера около 15 часов. У него нет при себе ни телефона, ни документов. На основании собранной до сих пор информации жизнь Евгения может быть в опасности.
Рост мужчины - 185 см, он крепкого телосложения. Евгений лысый, у него один зуб. Полиция проверила больницы, а также при помощи близких дом и его ближайшие окрестности и район озера Харку, но до сих пор не нашла Евгения.
Полиция просит всех, кто видел Евгения, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.