ЧП и криминал
12.07.2022, 12:51

Полиция ищет пропавшего в Таллинне 84-летнего Евгения. Его жизнь может быть в опасности

 
Kadunud Jevgeni
Kadunud Jevgeni
ФОТО: Politsei | Ekspress Meedia

Полиция просит помощи в поисках ушедшего вчера из дома в Хааберсти 84-летнего Евгения, жизнь которого может быть в опасности.

Евгений ушел из своего дома в Хааберсти на Палдиском шоссе вчера около 15 часов. У него нет при себе ни телефона, ни документов. На основании собранной до сих пор информации жизнь Евгения может быть в опасности.

Рост мужчины - 185 см, он крепкого телосложения. Евгений лысый, у него один зуб. Полиция проверила больницы, а также при помощи близких дом и его ближайшие окрестности и район озера Харку, но до сих пор не нашла Евгения.

Полиция просит всех, кто видел Евгения, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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