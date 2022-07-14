14.07.2022, 09:55
За время пребывания Керсна на посту министра министерство образования попрощалось с 74 сотрудниками: увольняли со дня(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
За полтора года 40 сотрудников покинули работу в министерстве образования по собственному желанию. 15 чиновников были сокращены, 19 уволены по разным причинам.
Волна увольнений набрала обороты 9-го августа прошлого года, когда канцлер Кристи Винтер-Немвальтс вступила в должность и сразу же начала „структурную реформу“. Уже в конце лета десятки сотрудников получили волчий билет, поскольку были созданы новые должности и сокращены старые. Были упразднены места семи управляющих и их замов.