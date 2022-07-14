Новости Эстонии
14.07.2022, 09:55

За время пребывания Керсна на посту министра министерство образования попрощалось с 74 сотрудниками: увольняли со дня

 (1)
Лийна Керсна все еще занимает кресло министра образования
Лийна Керсна все еще занимает кресло министра образования
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

За полтора года 40 сотрудников покинули работу в министерстве образования по собственному желанию. 15 чиновников были сокращены, 19 уволены по разным причинам.

Волна увольнений набрала обороты 9-го августа прошлого года, когда канцлер Кристи Винтер-Немвальтс вступила в должность и сразу же начала „структурную реформу“. Уже в конце лета десятки сотрудников получили волчий билет, поскольку были созданы новые должности и сокращены старые. Были упразднены места семи управляющих и их замов.

Пока что за полтора года из министерства уволились 74 сотрудника, примерно половина из Тарту и половина из Таллинна. В государственном секторе не принято, чтобы за такое короткое время увольнялось четверть работников всей организации. Для сравнения: в Тартуском университете это означало бы уход более 400 академических сотрудников.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии