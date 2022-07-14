За время пребывания Керсна на посту министра министерство образования попрощалось с 74 сотрудниками: увольняли со дня

Волна увольнений набрала обороты 9-го августа прошлого года, когда канцлер Кристи Винтер-Немвальтс вступила в должность и сразу же начала „структурную реформу“. Уже в конце лета десятки сотрудников получили волчий билет, поскольку были созданы новые должности и сокращены старые. Были упразднены места семи управляющих и их замов.

Пока что за полтора года из министерства уволились 74 сотрудника, примерно половина из Тарту и половина из Таллинна. В государственном секторе не принято, чтобы за такое короткое время увольнялось четверть работников всей организации. Для сравнения: в Тартуском университете это означало бы уход более 400 академических сотрудников.