ФОТО | В Хаапсалу загорелся жилой дом, погиб попугай

На момент прибытия спасателей горело Г-образное здание размером 15х7 метров, левая часть которого была полностью объята огнем, а крыша уже частично обвалилась, вдобавок загорелись находящийся на террасе газовый баллон и кабель питания.

Огонь не распространился на первый этаж дома.

Спасатели приступили к тушению пожара, при этом припаркованный возле жилого дома внедорожник отодвинули на безопасное расстояние.

Для тушения пожара из находящегося в 2 километрах пруда привезли воды, всего израсходовали 75 тонн.

Люди в пожаре не пострадали.

На момент начала пожара в здании находились двое молодых людей, которые проснулись от треска шифера, после чего выбежали из здания. В пожаре погиб попугай, находившийся в клетке на втором этаже.

Датчиков дыма и угарного газа в здании спасатели не обнаружили, но они могли быть уничтожены во время пожара.

Причина пожара пока неизвестна. В спасательных работах участвовали профессиональные спасатели Хаапсалу, Лихула и Ристи, а также добровольная спасательная команда Паливере.