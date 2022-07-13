Летом стоимость электроэнергии держится на очень высоком уровне, и с этим приходится мириться(6)
В последние дни цена на электроэнергию была очень высокой и ночью.
Кажется, в июле совпали все плохие факторы.
План нового правительства по спасению ситуации начнет действовать еще не скоро.
Еще совсем недавно эксперты советовали потребителям экономить деньги на невысокой стоимости электроэнергии летом, чтобы оплачивать счета за электричество зимой. Однако сейчас уже ясно, что такой возможности не будет. Летом цены даже более высокие, чем зимой.
Наш регион испытывает серьезный дефицит энергии, ветра особо не дуют, запасать в достаточном количестве солнечной энергии тоже не удается. Именно солнечная энергия могла бы нам сейчас помочь, но из четырех стран нашего региона парки солнечных панелей есть только в Эстонии и Литве. Наш северный сосед Финляндия вообще не подключила их к сети.