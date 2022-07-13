Летом стоимость электроэнергии держится на очень высоком уровне, и с этим приходится мириться

Наш регион испытывает серьезный дефицит энергии, ветра особо не дуют, запасать в достаточном количестве солнечной энергии тоже не удается. Именно солнечная энергия могла бы нам сейчас помочь, но из четырех стран нашего региона парки солнечных панелей есть только в Эстонии и Литве. Наш северный сосед Финляндия вообще не подключила их к сети.

Особенно больно, что стоимость электроэнергии очень высока даже ночью. Так, в ночь на воскресенье с 2 до 3 часов цена за мегаватт-час составила 278,09 евро, а с 6 часов поднялась почти до 300 евро за МВт·ч. В понедельник днем электричество подорожало до рекордных 415,65 евро за МВт·ч. В самое пиковое время цена достигла 550 евро, причем как в Эстонии, Латвии и Литве, так и в Финляндии.