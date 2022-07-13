Экономика
13.07.2022, 07:32

Летом стоимость электроэнергии держится на очень высоком уровне, и с этим приходится мириться

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  • В последние дни цена на электроэнергию была очень высокой и ночью.

  • Кажется, в июле совпали все плохие факторы.

  • План нового правительства по спасению ситуации начнет действовать еще не скоро.

Страны Балтии и Финляндия испытывают серьезный дефицит энергопроизводства, ветра особо не дуют, запасать в достаточном количестве солнечной энергии тоже не удается.
Страны Балтии и Финляндия испытывают серьезный дефицит энергопроизводства, ветра особо не дуют, запасать в достаточном количестве солнечной энергии тоже не удается.
ФОТО: Shutterstock

Еще совсем недавно эксперты советовали потребителям экономить деньги на невысокой стоимости электроэнергии летом, чтобы оплачивать счета за электричество зимой. Однако сейчас уже ясно, что такой возможности не будет. Летом цены даже более высокие, чем зимой.

Наш регион испытывает серьезный дефицит энергии, ветра особо не дуют, запасать в достаточном количестве солнечной энергии тоже не удается. Именно солнечная энергия могла бы нам сейчас помочь, но из четырех стран нашего региона парки солнечных панелей есть только в Эстонии и Литве. Наш северный сосед Финляндия вообще не подключила их к сети.

Особенно больно, что стоимость электроэнергии очень высока даже ночью. Так, в ночь на воскресенье с 2 до 3 часов цена за мегаватт-час составила 278,09 евро, а с 6 часов поднялась почти до 300 евро за МВт·ч. В понедельник днем электричество подорожало до рекордных 415,65 евро за МВт·ч. В самое пиковое время цена достигла 550 евро, причем как в Эстонии, Латвии и Литве, так и в Финляндии.

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