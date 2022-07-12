В жару эстоноземельцы предпочитают пить квас: Maxima назвала хиты продаж этого лета
Теплая погода в начале лета привлекла жителей Эстонии на пляжи и гриль-вечеринки. Хиты этого лета – свежие фрукты и овощи, курица и различные домашние безалкогольные напитки, особенно квас.
„По результатам последних нескольких недель в наших магазинах видно, что жители Эстонии решили использовать прекрасную погоду в начале лета с пользой, проводя это время с семьей на пляже, готовя гриль с друзьями или находя другие способы охладиться в наступившую жару“, – говорит руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель.
Хотя уже в течение пары лет было заметно, что жители Эстонии предпочитают видеть на своем столе все больше свежих фруктов и овощей и все чаще свинину заменяет курица, этим летом можно наблюдать углубление этой тенденции. „Хотя арбузы и черешня по-прежнему являются основными игроками на рынке свежих фруктов в конце июня и начале июля, в этом году их еженедельные объемы продаж выросли по сравнению с прошлым годом на 40% для арбузов и до 45% для черешни“, – рассказала Шапель.
Кроме того, видно, что возродился интерес к нектаринам и персикам, недельные объемы продаж которых местами увеличивались до 27%. „Их успеху способствовали и наши скидки“, – подчеркнула Шапель. В соответствии с временем года, большой интерес вызывает также ранний картофель, короткие огурцы и различные сорта томатов.
„Благодаря хорошей цене томат „Малина“ стал настоящим хитом этого лета, его покупали на 70% больше“, – добавила она. Интерес к различным продуктам из курицы также возрос по сравнению с прошлым летом. „Например, продажи охлажденных куриных окорочков выросли за последние недели до 36%, и мы можем наблюдать повышенный интерес как к филе грудки бройлеров, так и к куриному шашлыку“, – сказала Шапель.
Настоящими хитами этого лета стали местные прохладительные напитки – объемы продаж кваса и минеральной воды „Вярска“ выросли в несколько раз по сравнению с прошлым летом. „Например, объем продаж кваса A.Le Coq в двухлитровых бутылках увеличился в 2,5 раза, этому частично способствовало и наше выгодное предложение“, – сказала Шапель. Объемы продаж воды „Вярска“ в бутылках разного объема за последние недели также выросли в два-три раза.
„Во время жары было четко заметно, что спрос на все виды воды был выше, чем раньше, особенно сильно – в несколько раз – увеличились объемы продаж воды в 5-литровых емкостях“, – сказала представитель Maxima Eesti. Во время жары также люди покупали различные виды вентиляторов. Кроме того, было видно, что жаркая погода побудила семьи отправиться наслаждаться пляжными радостями, поскольку продажи плавательных кругов выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
„На протяжении лета жители Эстонии могут выгодно совершать свои повседневные покупки в Maxima, у нас будет достаточно различных выгодных предложений и в течение следующих недель. Например, с начала этой недели у нас по очень хорошей цене продаются томаты в гроздьях и охлажденные окорочки бройлеров. Кроме того, у нас продолжается кампания ценовой лихорадки этого лета, в рамках которой у нас можно приобрести много разных товаров, необходимых на кухне и в других сферах домашнего хозяйства – также по очень хорошей цене“, – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью, подтверждая, что в Maxima можно купить все, что нужно для лета.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 жителей Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.