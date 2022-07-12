В жару эстоноземельцы предпочитают пить квас: Maxima назвала хиты продаж этого лета

„По результатам последних нескольких недель в наших магазинах видно, что жители Эстонии решили использовать прекрасную погоду в начале лета с пользой, проводя это время с семьей на пляже, готовя гриль с друзьями или находя другие способы охладиться в наступившую жару“, – говорит руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель.

Хотя уже в течение пары лет было заметно, что жители Эстонии предпочитают видеть на своем столе все больше свежих фруктов и овощей и все чаще свинину заменяет курица, этим летом можно наблюдать углубление этой тенденции. „Хотя арбузы и черешня по-прежнему являются основными игроками на рынке свежих фруктов в конце июня и начале июля, в этом году их еженедельные объемы продаж выросли по сравнению с прошлым годом на 40% для арбузов и до 45% для черешни“, – рассказала Шапель.

Кроме того, видно, что возродился интерес к нектаринам и персикам, недельные объемы продаж которых местами увеличивались до 27%. „Их успеху способствовали и наши скидки“, – подчеркнула Шапель. В соответствии с временем года, большой интерес вызывает также ранний картофель, короткие огурцы и различные сорта томатов.

„Благодаря хорошей цене томат „Малина“ стал настоящим хитом этого лета, его покупали на 70% больше“, – добавила она. Интерес к различным продуктам из курицы также возрос по сравнению с прошлым летом. „Например, продажи охлажденных куриных окорочков выросли за последние недели до 36%, и мы можем наблюдать повышенный интерес как к филе грудки бройлеров, так и к куриному шашлыку“, – сказала Шапель.

Настоящими хитами этого лета стали местные прохладительные напитки – объемы продаж кваса и минеральной воды „Вярска“ выросли в несколько раз по сравнению с прошлым летом. „Например, объем продаж кваса A.Le Coq в двухлитровых бутылках увеличился в 2,5 раза, этому частично способствовало и наше выгодное предложение“, – сказала Шапель. Объемы продаж воды „Вярска“ в бутылках разного объема за последние недели также выросли в два-три раза.