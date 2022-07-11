ВИДЕО | Кая Каллас: „Никто не повенчан с определенной должностью“(15)
Продолжавшийся долгое время правительственный кризис окончательно может разрешиться в пятницу: на внеочередном заседании Рийгикогу планируется запросить у парламента мандат на новую коалицию и утвердить в должности министров. Сегодня пока еще нет ясности в том, кто именно возглавит министерства. Как отметила премьер-министр Кая Каллас, придется подождать до четверга.
Хотя создаваемое правительство тройственного союза с общественностью пока не общалось, кое о чем можно заявить с определенностью: во-первых, Кая Каллас остается преьер-министром, во вторых, лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер не намерен занимать министерский пост. Аналогичной тактики Сеэдер придерживался и во втором правительстве Юри Ратаса.
Как к этому относится Партия реформ?
„Каждая партия сама решает, кто придет в правительство, а кто не придет. Я бы предпочла, чтобы руководители партий собрались за круглым столом и обсудили вопрос. Но заставить никого нельзя, - сказала Delfi премьер-министр. - Мы должны продумать такой формат сотрудничества, чтобы оно складывалось наилучшим образом. Главное, чтобы было желание такого сотрудничества“.
Ясность наступит в четверг
Как обстоят дела в правительстве с распределением министерских постов? Получили ли реформисты то, что хотели? Придется ли прежним министрам отказаться от своих должностей?
Как сказала Каллас, партия сознает новую политическую реальность: чем больше коалиционных партнеров, тем меньше министерских постов она получит. „Никто, так сказать, не повенчан с определенной должностью“, - заметила премьер-министр, по словам которой политикам придется смириться с мыслью о том, что они не до конца связаны со своей темой.
Что касается персонального состава нового правительства, то окончательно он определится во второй половине начавшейся недели.
„Все должно выясниться в четверг, - сказала премьер-министр. - Обсудим вопрос в правлении и в совете уполномоченных в среду или в четверг, когда уже определятся кандидаты на министерские посты от других партий. Насколько мне известно, они планируют сделать это в четверг“.
Как обстоят дела с коалиционным договором? По словам Каллас, договор вчерне составлен, сейчас идет согласование деталей. „Опубликуем его тогда же, когда и имена министров“, - обещала Каллас.
Когда в переговорах о создании правительства будет поставлена окончатьельная точка?
„В пятницу состоится внеочередное заседание Рийгикогу, на котором будет запрошен мандат на образование нового правительства. После этого министры смогут вступить в должность“, - сказала Каллас.
Какие цифры мы увидим в конечном итоге в расходной строке коалиционного договора?
„У нас достигнута договоренность о том, что общая стоимость составит примерно 267–290 миллионов евро, детали уточняются“, - сказала Каллас.
Что реформисты считают в коалиционном договоре самой большой своей победой? И как „белки“ отстаивали, по словам Каллас, интересы налогоплательщиков? Слушайте в видеоролике.