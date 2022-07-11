ВИДЕО | Кая Каллас: „Никто не повенчан с определенной должностью“

Хотя создаваемое правительство тройственного союза с общественностью пока не общалось, кое о чем можно заявить с определенностью: во-первых, Кая Каллас остается преьер-министром, во вторых, лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер не намерен занимать министерский пост. Аналогичной тактики Сеэдер придерживался и во втором правительстве Юри Ратаса.

Как к этому относится Партия реформ?

„Каждая партия сама решает, кто придет в правительство, а кто не придет. Я бы предпочла, чтобы руководители партий собрались за круглым столом и обсудили вопрос. Но заставить никого нельзя, - сказала Delfi премьер-министр. - Мы должны продумать такой формат сотрудничества, чтобы оно складывалось наилучшим образом. Главное, чтобы было желание такого сотрудничества“.

Ясность наступит в четверг

Как обстоят дела в правительстве с распределением министерских постов? Получили ли реформисты то, что хотели? Придется ли прежним министрам отказаться от своих должностей?

Как сказала Каллас, партия сознает новую политическую реальность: чем больше коалиционных партнеров, тем меньше министерских постов она получит. „Никто, так сказать, не повенчан с определенной должностью“, - заметила премьер-министр, по словам которой политикам придется смириться с мыслью о том, что они не до конца связаны со своей темой.

Что касается персонального состава нового правительства, то окончательно он определится во второй половине начавшейся недели.

„Все должно выясниться в четверг, - сказала премьер-министр. - Обсудим вопрос в правлении и в совете уполномоченных в среду или в четверг, когда уже определятся кандидаты на министерские посты от других партий. Насколько мне известно, они планируют сделать это в четверг“.

Как обстоят дела с коалиционным договором? По словам Каллас, договор вчерне составлен, сейчас идет согласование деталей. „Опубликуем его тогда же, когда и имена министров“, - обещала Каллас.

Когда в переговорах о создании правительства будет поставлена окончатьельная точка?