Forus Takso начинает работу теперь и в Тарту

„Приход Forus Taxi в Тарту был хорошо спланирован, мы хотели запустить сервис заказа такси до начала Rally Estonia“, — сказал Эдуард Дубровский, руководитель платформы Forus Taxi. „Цель платформы — предоставить всем желающим возможность совершать свои ежедневные поездки быстро и выгодно. При этом мы продолжаем работать над расширением сервиса, чтобы предложить работу большему количеству водителей, и дать возможность всем желающим иметь дополнительную работу помимо своей основной работы“.

Платформа Forus Taxi, начавшая работу три месяца назад, предлагает услуги в Таллинне, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди и Ида-Вирумаа.

Forus Takso можно заказать с помощью приложения Forus Taxi, которое доступно как в App Store, так и в магазине Google Play, приложение можно установить бесплатно. Все клиенты также могут воспользоваться скидками акции первого месяца Forus Taxi.

Forus Taxi — платформа для заказа такси, где водители и клиенты могут стать участниками программы US Token. Инструментом уникальной программы является токен, который будет называться US Token. Все клиенты и водители Forus Taxi начнут собирать токены за свои поездки, которые будут накапливаться и через пять лет могут быть обменены на акции компании.

„Мне очень приятно пригласить всех водителей, клиентов и других участников платформы пользоваться нашей программой“, — сказал Урмас Сыырумаа, владелец компании. „Мы выпустим 30 миллионов токенов US Token, что соответствует 3% оборота быстрорастущей компании“.

Например, если клиент совершает поездки на общую сумму 100 евро через приложение Forus Taxi, он получает один US Token.