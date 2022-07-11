Молодежь из Украины приглашают в популярный летний лагерь

„Хотя причина, по которой украинские дети и молодежь в настоящее время находятся в Эстонии, крайне печальна, мы должны понимать, что для Эстонии это возможность привлечь молодых людей, которые уже стали частью эстонского общества. Не важно, временно или навсегда, главное, что они так или иначе будут в дальнейшем связаны с нашей страной. Очень важно, чтобы эти дети и молодые люди могли найти всестороннюю поддержку для адаптации в Эстонии и развития своих знаний и навыков. Вот почему в этом году мы решили сосредоточиться на создании возможностей для молодых людей из Украины в рамках программы развития социальных навыков молодежи Coca-Cola HBC Youth Empowered“, - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Эстонии Дарья Саар.

Этим летом находящийся на берегу озера Выртсъярв в Вильяндимаа детско-юношеский лагерь Valma, получивший большое признание как в нашей стране, так и за рубежом, в восьмой раз примет молодежь со всей Эстонии.

По словам организатора лагеря Ранеле Раудсоо, персонал детско-юношеского лагеря Valma полностью готов к участию молодежи из Украины. „Это отличная возможность для учебы и отдыха, а самое главное, для общения со сверстниками“, - подчеркнула руководитель, добавив, что у каждого из участников будет свой ментор - сверстник, который поможет почувствовать себя своим в незнакомой среде.

Coca-Cola HBC Eesti предлагает молодежи из Украины в возрасте 13-19 лет в течение недели с 31 июля по 5 августа активно провести время на юге Эстонии с эстонскими сверстниками. В программе недельного пребывания в летнем лагере Valma спортивные и культурные мероприятия, а также участие в мастер-классах и встречах с известными людьми в рамках специальной программы Coca-Cola HBC Youth Empowered (в переводе с английского „Вдохновленная молодежь“). Цель программы помочь адаптироваться в новой среде и развить персональные социальные навыки, которые помогут в выборе будущей профессии.