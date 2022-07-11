Коронакризис на рынке труда прошел. Некоторые сектора снова испытывают большую нехватку работников
Эстонская касса по безработице регулярно проводит исследование рынка труда – барометр трудовой занятости. Показатели нового барометра очень схожи с результатами 2019 года. С периодом, когда о коронавирусе никто еще не слышал.
В исследовании выясняется, по каким специальностям наблюдается избыток или нехватка работников и по каким специальностям на рынке труда на данный момент наблюдается равновесие. Прогноз составляют консультанты работодателей из уездных отделений Кассы по безработице, также привлекаются эксперты извне. Например, уездные центры по развитию, профессиональные и высшие учебные заведения, работодатели, а также порталы по трудоустройству.
Руководитель услуги Кассы по безработице Ливиа Лаас отмечает, что неожиданные события, связанные с коронавирусом, встряхнули, напугали и изменили рынок труда – но на сегодняшний день можно сказать, что изменения были очень быстрыми, а восстановление проходило еще быстрее. „Поскольку коронакризис увеличил количество специальностей, по которым наблюдался избыток рабочей силы, то на сегодняшний день снова стало больше специальностей, по которым растет нехватка работников. Работники туристического сектора, сектора развлечений, ресторанов – все они сегодня снова находятся в ситуации, когда нанять работников непросто, полтора года назад ситуация была прямо противоположной“, – отметила Лаас.
Новые данные барометра указывают на то, что по сравнению с предыдущими оценками наблюдается меньше специальностей с избытком рабочей силы. Также специальности с избытком рабочей силы уже знакомы из предыдущих исследований – в связи с развитием сферы инфотехнологий появляются такие офисные специальности, на которые требуется все меньше людей. Так, работодатели не испытывают трудностей при поиске работников по вводу данных, бухгалтеров, офисных помощников. Лаас отмечает, что в результате коронакризиса стал наблюдаться избыток лекторов, поскольку многие курсы перешли в тот период в онлайн, и многие там и остались, поэтому на данный момент на рынке труда наблюдается избыток специалистов по обучению.
Во второй части барометра трудовой занятости перечислены специальности, по которым работодатели не находят людей – специальности, по которым нехватка работников наблюдается уже долгое время. Логопеды, специальные педагоги, медицинские работники, учителя – это профессии, на которые нужно долго учиться.
Почти все работодатели на сегодняшний день придерживаются мнения, что большая часть рынка труда находится на данный момент в руках соискателей работы. Ливиа Лаас отметила, что хотя свежее исследование очень схоже с докоронакризисным периодом, как соискатели работы, так и работодатели должны учитывать ситуацию, которая происходит в мире. „Если коронавирус появился неожиданно, то сегодня понятно, что на рынке труда и в экономике ожидаются изменения. И в этот раз мы знаем, что изменения точно будут, поэтому работники могли бы учитывать то, что чем больше у них различных навыков, тем увереннее их будущее“, – сказала Лаас и добавила, что возможности работодателей прежде всего связаны с инновациями – как вводить новшества, изменения, автоматизировать свои процессы и как предложить соискателю работы что-то больше, например, транспорт на работу и с работы, возможность ухода за ребенком или что-то другое, что приведет соискателя работы именно к нему.
С барометром трудовой занятости можно ознакомиться на портале Кассы по безработице.