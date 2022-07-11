Товарообмен с Россией сократился, но общий объем товарооборота все равно вырос

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,9 миллиарда евро и импортировано почти на 2,2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 265 миллионов евро и в сравнении с маем 2021 года увеличился на 88 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что рост товарообмена в мае был обширным – рост был заметен почти во всех группах товаров, экспорт уменьшился лишь в группе товаров электрического оборудования. „Товарообмен в основные государства-партнеры также вырос, товарообмен сократился лишь с Россией и Соединенными Штатами Америки. Уменьшение товарообмена с Россией вызвано постепенным вступлением в силу санкций, связанных с войной в Украине. С США значительно уменьшился экспорт электрооборудования“, ― сказала Пуура.

Из товаров больше всего в мае экспортировались минеральное топливо и электроэнергия, электрическое оборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с маем прошлого года в наибольшей степени (на 197 миллионов евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 59 миллионов евро экспорт металлов и изделий из металла и на 55 миллионов евро экспорт древесины и изделий из дерева. Более чем на 11 миллионов евро уменьшился экспорт электрического оборудования.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. „В Финляндию экспортировались преимущественно металлоконструкции, прочие стальные изделия и электрическое оборудование, в Латвию – электроэнергия, металлолом и автомобили, в Швецию –коммуникационное оборудование и сборные деревянные строения. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию, Швецию и Египет. В Латвию больше всего увеличился экспорт электроэнергии, в Швецию и Египет – экспорт переработанного минерального топлива“, ― добавила Пуура.