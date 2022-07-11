ТОП-10 предложений о работе: на эти места подали заявки наибольшее количество кандидатов

Высоко ценятся разнообразные предложения о работе в интернет-магазинах – например, на самое популярное предложение о работе комплектовщиком товаров заявление подали 617 человек, а на предложение о работе оператором ввода данных – 466 человек.

Помимо вакансий с возможностью удаленной работы, часто ищут работу на летний сезон в сферах торговли, продаж и обслуживания. На самые популярные конкурсы вакансий в этих сферах также поступают сотни заявлений. Например, на самую популярную должность продавца-консультанта подали заявления 352 человека, на должность работника по обслуживанию клиентов – 322 человека, а на должность администратора – 306 человек.

Более 200 заявлений подавалось и на самые популярные предложения о работе на должности переводчика, сезонного помощника в магазине, ассистента по продажам и курьера.

Во втором квартале работодатели опубликовали почти 19 000 предложений о работе

Во втором квартале текущего года работодатели опубликовали на портале поиска работы CVKeskus.ee почти 19 000 предложений о работе, что на 21 % больше, чем за тот же период прошлого года.

„Наибольший скачок по количеству возможностей трудоустройства произошел в сфере туризма. Здесь во втором квартале этого года предлагалось в два раза больше рабочих мест, чем за тот же период прошлого года“, – описал происходящее на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что в этом году предложений о работе в сфере туризма было на 39 % больше, чем в 2019 году, то есть до начала пандемии.

По сравнению с прошлым годом в этом году работодатели публиковали гораздо больше предложений о работе в государственном секторе (+64 %) и в сфере охраны правопорядка и безопасности (+62 %). Количество предлагаемых должностей значительно выросло и в сфере ассистентских работ (+52 %), а также в секторе образования и науки (+44 %).

Должности с наибольшим количеством кандидатов