12.07.2022, 08:26
Мафиозные разговоры после убийства Николая Таранкова: „В прошлый раз я говорил тебе, что ты прямо ясновидящий“(2)
После убийства осенью 2016 года лидера преступного мира Николая Таранкова была достигнута договоренность, что нового лидера пока не будет.
Проблемы решались на „сходняке“ с участием лидеров группировок.
В группировку Олега Мартового, несшего гроб с телом Таранкова, влилась бригада Локсаского Эдика, чтобы вместе добиться большего влияния.
ФОТО: Ekspress Meedia
Недавно обнародованное уголовное дело о группировке Мартового разоблачает иерархию, царившую в действовашей в Эстонии группировки.