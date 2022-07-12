Новости Эстонии
12.07.2022, 08:26

Мафиозные разговоры после убийства Николая Таранкова: „В прошлый раз я говорил тебе, что ты прямо ясновидящий“

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  • После убийства осенью 2016 года лидера преступного мира Николая Таранкова была достигнута договоренность, что нового лидера пока не будет.

  • Проблемы решались на „сходняке“ с участием лидеров группировок.

  • В группировку Олега Мартового, несшего гроб с телом Таранкова, влилась бригада Локсаского Эдика, чтобы вместе добиться большего влияния.

Ключевые деятели преступной группировки Олега Мартового несут гроб. Справа впереди идет Олег Мартовой, за ним Марко Сюваоя. Между ними проглядывает Локсаский Эдик. Справа от Локсаского Эдика боком к камере идет Сергей Мартовой.
Ключевые деятели преступной группировки Олега Мартового несут гроб. Справа впереди идет Олег Мартовой, за ним Марко Сюваоя. Между ними проглядывает Локсаский Эдик. Справа от Локсаского Эдика боком к камере идет Сергей Мартовой.
ФОТО: Ekspress Meedia

Недавно обнародованное уголовное дело о группировке Мартового разоблачает иерархию, царившую в действовашей в Эстонии группировки.

Эдька, ты слышал?

Да.

Это правда?

Да, да.

Взаправду?

Ну да, приезжай, потом поговорим.

Хорошо, окей.

Только никому не говори.

А, чего там не говорить. Все знают.

Вот такой телефонный разговор состоялся в сентябре 2016 года между Андреем Марковым (Марчелло) и Эдуардом Кошляковым (Локсаский Эдик).

За полчаса до этого портал Delfi опубликовал новость о том, что утром минувшего дня был убит один из лидеров преступного мира Николай Таранков, который держал „воровскую кассу“ и был третейским судьей при спорах. Эдик и Марчелло, встретившись, стали обсуждать вопрос детально, вспоминая известные дела деятелей преступного мира.

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