Мафиозные разговоры после убийства Николая Таранкова: „В прошлый раз я говорил тебе, что ты прямо ясновидящий“

А, чего там не говорить. Все знают.

Вот такой телефонный разговор состоялся в сентябре 2016 года между Андреем Марковым (Марчелло) и Эдуардом Кошляковым (Локсаский Эдик).

За полчаса до этого портал Delfi опубликовал новость о том, что утром минувшего дня был убит один из лидеров преступного мира Николай Таранков, который держал „воровскую кассу“ и был третейским судьей при спорах. Эдик и Марчелло, встретившись, стали обсуждать вопрос детально, вспоминая известные дела деятелей преступного мира.