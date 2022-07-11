11.07.2022, 11:50
Плачевная ситуация: полицейские уходят из-за низкой зарплаты, повысить которую возможно лишь на несколько десятков евро(16)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На вакантные должности новых людей не ищут, повышение зарплаты происходит за счет незаполненных мест.
В Департаменте полиции и погранохраны (ДПП) в течение многих лет было порядка 200-250 вакансий, а сейчас их уже 300. Однако, по словам генерального директора ДПП Эльмара Вахера, жизнь ясно показала, что заполнить эти должности с учетом нынешнего оклада невозможно. Поскольку увольняющихся больше, чем приходящих в структуру, количество вакансий будет увеличиваться. „Во время самой за последние годы сложной ситуации с безопасностью у нас меньше полицейских, чем когда-либо“, — констатирует Вахер.