Новости Эстонии
11.07.2022, 11:50

Плачевная ситуация: полицейские уходят из-за низкой зарплаты, повысить которую возможно лишь на несколько десятков евро

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Для сохранения существующих сотрудников и вербовки новых взамен уволившихся, зарплата полицейского должна составлять 1,2 от средней по Эстонии.
Для сохранения существующих сотрудников и вербовки новых взамен уволившихся, зарплата полицейского должна составлять 1,2 от средней по Эстонии.
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

На вакантные должности новых людей не ищут, повышение зарплаты происходит за счет незаполненных мест.

В Департаменте полиции и погранохраны (ДПП) в течение многих лет было порядка 200-250 вакансий, а сейчас их уже 300. Однако, по словам генерального директора ДПП Эльмара Вахера, жизнь ясно показала, что заполнить эти должности с учетом нынешнего оклада невозможно. Поскольку увольняющихся больше, чем приходящих в структуру, количество вакансий будет увеличиваться. „Во время самой за последние годы сложной ситуации с безопасностью у нас меньше полицейских, чем когда-либо“, — констатирует Вахер.

ДПП планирует увеличение заработной платы людей, работающих во всех подразделениях полиции. Для повышения зарплаты необходимы дополнительные деньги в размере 6,8 млн евро в год, которые покрываются ДПП из заработной платы вакантных должностей. Таким образом, минимальная зарплата полицейского увеличится с 1500 до 1575 евро.

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