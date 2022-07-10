Министр: инфляция скоро остановится

Как известно, инфляция в Эстонии достигла 22%. К тому же, как подчеркивает финское СМИ, взлетели цены на энергоносители и недвижимость.

Андрес Сутть отметил, что для Эстонии инфляция сейчас это проблема номер один. „Осень и зима, конечно, окажутся вызовом, но высшая точка уже достигнута. В ближайшие месяцы рост инфляции остановится“, - добавил министр.

По его мнению, на цены на энергоносители и продукты влияет и агрессия России в Украине. Он добавил, что контроль над инфляцией является обязанностью центрального банка, но пока меры не увенчались полным успехом.

„Мы также работаем в правительстве, чтобы защитить наиболее уязвимые группы общества“, — сказал Сутть.



