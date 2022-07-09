Силы обороны уверены, что в ближайшие два года от Псковской дивизии для Эстонии не будет опасности

Подразделения Псковской дивизии понесли большие потери в ходе нападения на Украину, пишет портал новостей вещания ERR.ee.

„Российские вооруженные силы сосредоточили на территории Украины подразделения со всей России, в том числе из Западного военного округа на границах с Финляндией и Эстонией. Помимо прочего, в военных действиях были задействованы подразделения 76-й штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове, которая понесла большие потери на киевском направлении в результате успешных оборонительных действий Украины“, - сказал представитель Генерального штаба Сил обороны Таави Каротамм.

По словам Каротамма, после 24 февраля большая часть наступательных возможностей подразделений, включая личный состав и технику, была выведена из Пскова.

„Значительное количество военнослужащих этого подразделения были ранены или обезврежены украинскими защитниками“, - добавил он.

Восстановление наступательного потенциала Псковской дивизии будет зависеть от дальнейшего хода войны и потерь, понесенных российскими войсками, пояснил представитель Сил обороны.

„Однако только на подготовку личного состава и подразделений уйдет более года. В то же время необходимо пополнять запасы подразделений, что зависит от возможностей военной промышленности и наличия комплектующих. Трудно предсказать точное время, необходимое для восстановления [наступательного] потенциала, но можно предположить, что подразделения не будут полностью боеготовы в течение ближайших двух лет“, - сказал Каротамм.