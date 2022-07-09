Цена газа в Европе впервые с марта превысила 1900 долларов

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила $1900 за 1 тыс. куб. м. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 5%, достигнув €179,75 за 1 МВт·ч, или $1922,85 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE. На пике стоимость газа на хабе TTF поднималась 7 июля до €183,5 за 1 МВт·ч, или $1962,97 за 1 тыс. куб.



Выше отметки в $1900 за 1 тыс. куб. м стоимость газа поднялась впервые с 9 марта 2022 года.



Исторический рекорд по газу в Европе был зафиксирован 7 марта — котировки достигли €345 за 1 МВт·ч, или $3931 за 1 тыс. куб. м с учетом курса на тот день на рынке Форекс. В это время валютные торги на Мосбирже не проводились из-за государственного праздника.



На этой неделе скачок цен на природный газ в Европе был связан с забастовкой сотрудников нефтегазового сектора в Норвегии, которая началась в ночь на 5 июля. Так, за день до акции цены превысили $1800 за 1 тыс. кубометров. Позднее стало известно, что правительству страны удалось договориться с бастующими.



Поставки из Норвегии стали играть особую роль на рынке после того, как поставки из России сократились до многолетних минимумов. Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) „Сохрановка“, теперь транзит газа в Европу возможен только через ГИС „Суджа“. В „Газпроме“ отмечали, что перенос всех объемов на „Суджу“ технологически невозможен.



Также 14 июня „Газпром“ объявил о снижении поставок газа в Германию по трубопроводу „Северный поток“ в три раза: компания Siemens задержала возврат газотурбинного двигателя из ремонта из-за санкций, еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции „Портовая“ „Газпром“ вывел из эксплуатации.



По данным „Газпрома“, за июнь поставки трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья упали на 50% в годовом выражении. „Большая часть выпадающего объема приходится именно на страны ЕС, так что отдельно по этому региону процент падения может быть еще выше“, — отметили аналитики „БКС Мир инвестиций“. Они также напомнили, что с 11 по 21 июля „Северный поток“ может быть полностью остановлен из-за планового технического обслуживания.



Европа стремится компенсировать падение поставок трубопроводного газа поставками СПГ. По итогам июня импорт СПГ из США превысил объемы поставок из России, сообщает „БКС Мир инвестиций“. Однако на рынок также оказывает давление пожар на заводе Freeport LNG, обеспечивающем до 20% производства СПГ в США. Ожидается, что приостановка работы предприятия продлится несколько месяцев.



„В июле поставки из России продолжат снижение, так что для поддержания текущих темпов заполнения ПХГ европейским газовым трейдерам придется платить повышенную премию за дополнительные объемы. И даже в этом случае нет гарантий, что без достаточного количества газа из России цель по восполнению запасов будет выполнена“, — отметили аналитики БКС. Они также ожидают, что в период отопительного сезона высокий спрос на газ может привести к тому, что цены на газ обновят прошлогодний рекорд и окажутся на еще более высоких уровнях.