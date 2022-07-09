Направлявшееся в Таллинн пассажирско-грузовое судно Eckerö Line резко повернуло обратно в Хельсинки

В пятницу утром направлявшееся в Таллинн, а точнее в порт Мууга, пассажирское и грузовое судно Eckerö Line Finbo Cargo вернулось обратно в порт Вуосаари в Хельсинки, пишет Iltalehti.

Представитель Eckerö Line сообщил, что судно вышло согласно плану в 11, но спустя примерно час на борту был обнаружен случай болезни. В итоге было решено повернуть обратно в Хельсинки, вертолет вызывать не стали. В порту уже ждала скорая помощь, которая доставила человека к больницу.

В связи с происшествием все рейсы Finbo в пятницу опоздали примерно на полтора часа, которые повлияли на сотни пассажиров.

Finbo Cargo ходит по маршруту Мууга-Вуосаари. Рейс длится 2 часа и 45 минут.