Кая Каллас заявила, что покидает пост премьер-министра

Члены политической партии Isamaa неоднократно заявляли, что присоединятся к коалиции, если Кая Каллас уйдет с поста премьер-министра. Требовала ли этого партия сейчас, когда родилось коалиционное соглашение? Каллас сказала, что Isamaa этого не требовала.

„Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства“, — сказала Каллас и добавила, что для этого необходимо созвать Рийгикогу.

Каллас сказала, что они хотят как можно скорее сформировать новое правительство, но созыв Рийгикогу может оказаться затруднительным, поскольку уже начались летние каникулы.

Переговоры закончились очень амбициозным коалиционным соглашением. Устраивает ли это Партию реформ? „Хорошие договоры — это всегда договоры, которыми все не могут быть полностью довольны, и это факт“, — сказала Каллас и добавила, что все политические партии должны были идти на компромиссы.

„Важно то, что в нынешней ситуации у нас есть действующее правительство большинства, и для меня важно, чтобы мы провели реформу образования на эстонском языке и предприняли необходимые шаги, чтобы помочь людям справиться с кризисом“, — сказала премьер-министр.

Новая коалиция значительно повысит чувство экономической безопасности людей и способность семей справляться с трудностями. Пособия на детей вырастут до 80 евро, пособие для многодетных семей - до 600 евро, а необлагаемая налогом минимальная зарплата повысится до 654 евро. Для смягчения влияния высоких цен на энергию готовится реформа рынка электроэнергии, предусматривающая возможность в отопительный период покупать электроэнергию на внебиржевом рынке в качестве универсальной услуги, которая будет дополнительно компенсироваться в размере 50 евро/МВтч.

В 2024 году начнется переход на эстоноязычное образование в детских садах, в первом и четвертом классах. Кроме того, финансирование высшего образования будет увеличено уже в этом году еще на 10 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, распределение министерских постов планируется в грядущие выходные.