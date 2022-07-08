ГАЛЕРЕЯ | В Эстонию переброшена эскадрилья истребителей ВВС США F-35

Миссия НАТО Air Shielding («Воздушный щит“) призвана усилить защищенность территории стран-участниц Организации Северотлантического договора от региона Балтии до Черного моря.

Прибывшие в Эмари истребители F-35 являются наиболее современными многофункциональными самолетами. Они способны выполнять задачи по завоеванию господства в воздухе, вести разведку и наносить удары по земле. F-35 относят к пятому поколению истребителей.

Cамолеты этого типа интегрированы в единую информационную систему, позволяющую обмениваться данными и передавать целеуказания. Также они оснащены сенсорами и системой широкополосной передачи данных, что в свою очередь позволяет повысить оперативную осведомленность пилота и защищенность истребителя.

Кроме истребителей F-35 на авиабазе Эмари расквартировано дежурное звено истребителей Mirage-2000 ВВС Франции и истребители ВВС Бельгии F-16.