В Таллинне началось массовое строительство новых дорожных порогов. Смотрите адреса!

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что цель города - сделать движение более спокойным и таким образом снизить число дорожных происшествий. „Для этого по всему городу будут созданы 28 дополнительных дорожных порогов. Это приподнятые участки дороги, которые хорошо справляются со своей задачей, вынуждая водителей снижать скорость движения и быть внимательными. Кроме того, они более безопасны для участников движения, чем сделанные из пластмассы или резины черные с желтыми полосами аналоги“, - пояснил Свет.