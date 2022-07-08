В Таллинне началось массовое строительство новых дорожных порогов. Смотрите адреса!(4)
Чтобы сделать дорожное движение более спокойным, на улицах столицы будут сооружены 28 новых порогов. Работы были начаты вчера, 7 июля, и продолжатся около месяца.
Вице-мэр Владимир Свет отметил, что цель города - сделать движение более спокойным и таким образом снизить число дорожных происшествий. „Для этого по всему городу будут созданы 28 дополнительных дорожных порогов. Это приподнятые участки дороги, которые хорошо справляются со своей задачей, вынуждая водителей снижать скорость движения и быть внимательными. Кроме того, они более безопасны для участников движения, чем сделанные из пластмассы или резины черные с желтыми полосами аналоги“, - пояснил Свет.
Порог – это асфальтовое возвышение, расположенное поперек дороги, которое создается с целью сделать движение более спокойным. Новые пороги построят по следующим адресам: Юмера, 28а; Паэпарги, 17; Вирби, 8; Роо, 21а; Лаэвастику, 2; Суур-Патарей, 9; Неэме, 8; Херне, 11; Вирмализе, 28; Уус-Мааильма, 13; между Викеркааре, 21 и 38; на перекрестке улиц Раху и Кярье; б. Сыпрузе, 251; Эхитаяте теэ, 74; Эхитаяте теэ, 68; Риви, 4; Мустамяэ теэ, 29; Каяка, 49; Ыйсмяэ теэ, 124; Веэризе, 1; Луйзу, 5; Айандузе теэ, 1; Астла теэ, 37; Синиладва, 8; два порога в зоне перекрестка улиц Казе и Урва.
Стоимость работ составляет 77 334 евро, срок окончания работ, согласно договору, август 2022.
Участников движения просят следовать временным дорожным знакам.