Новому правительству быть: три партии, наконец, пришли к соглашению

Сегодня лидеры трех политических партий, вновь собравшиеся для коалиционных переговоров, пришли к соглашению, подтвердили стороны Eesti Ekspress. Это означает, что Эстония получит правительство Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии.

Распределение министерских портфелей пока не согласовано. В планах сделать это в предстоящие выходные.

Последним существенным предметом разногласий было увеличение семейных пособий, требуемое Isamaa, где вопрос заключается в том, сколько должно составлять пособие для семьи с тремя и более детьми. Isamaa предлагал 700 евро, так как это есть в законопроекте в Рийгикогу, Партия реформ согласилась с меньшей суммой. Сегодня было согласовано, что сумма останется на уровне 600 евро, а пособия будут проиндексированы.

В прошлом три политические партии договорились о повышении не облагаемого налогом минимума доходов, сроках перехода на обучение на эстонском языке и схеме компенсации цен на электроэнергию.

Детское пособие повысится до 80 евро в месяц, пособие для многодетных семей – до 600 евро. Не облагаемый налогом минимум решено повысить до 654 евро, - сообщается в совместном пресс-сообщении партий.



Для смягчения влияния высоких цен на энергию будет подготовлена реформа рынка электроэнергии, которая предусматривает возможность во время отопительного сезона покупать электричество в качестве универсальной услуги не на бирже, при этом дополнительная компенсация для потребителей составит 50 евро за мегаватт-час.



В 2024 году начнется перевод дошкольного образования на эстонский язык в полном объеме. В этом же году начнется перевод образования на эстонский язык и в школах – с первого и четвертого классов. С 2022 года дополнительно повысится финансирование высшего образования на 10 млн евро.

