Департамент: интернет-магазины часто вводят покупателей в заблуждение

Главный специалист Сельскохозяйственного и пищевого департамента Бригитте Салмус обращает внимание на то, что в интернет-торговле покупатель должен быть осторожен в отношении информации, касающейся пищевых продуктов. „Особо внимательным нужно быть по поводу сопровождающих продукты и пищевые добавки утверждений“. - подчеркнула Салмус.

„В отношении интернет-магазинов (в том числе и рекламы) действует общее требование, что предоставляемая информация должна быть правдивой и не вводить потребителя в заблуждение. Продуктам питания и пищевым добавкам нельзя приписывать такие свойства, что они помогают предотвратить, смягчить или вылечить людские болезни“, - добавила Салмус.

По ее словам, наиболее распространены в интернет-торговле утверждения о том, что какой-то продукт обладает противовоспалительным, болеутоляющим действием или помогает в лечении или профилактике различных болезней.

Сельскохозяйственный и пищевой департамент проверил в прошлом году, насколько соответствуют истине „оздоровительные“ обещания у товаров в интернет-торговле.

„Всего было проведено 255 проверок, где были оценены 484 изделия. В результате проверок можно сказать, что в 86% интернет-магазинов представленные утверждения не были правдивыми“ - сообщила Салмус. Департамент обязал магазины удалить неверную информацию.