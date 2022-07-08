В столичном Кристийне открыли фонтан

Открывший фонтан вице-мэр Андрей Новиков отметил, что целью города является развитие не только больших, но и маленьких парковых зон, прежде всего, рассчитанных на местную общину. „В качестве Зеленой столицы мы хотим, чтобы в городе было много возможностей для проведения досуга в окружении зелени, а также оздоровительных занятий на свежем воздухе. Сквер Коткапоя – часть повседневного маршрута множества людей, новый фонтан сделает его еще более приятным местом отдыха для всех“, - сказал Новиков.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе приветствует появление новых парковых зон в городском пространстве, поскольку это имеет непосредственное влияние на качество жизни горожан, и непременно поспособствует тому, что люди чаще будут выходить на улицу. „Жители района с удовольствием проводят время в парках в любое время года. Можно лишь порадоваться, что теперь у нас стало еще одним маленьким парком больше. Особенно радует красивый фонтан, первый в нашем районе, он непременно станет местным ориентиром на десятилетия. На фонтан нанесен девиз района – „Сад в сердце города“», - сказал Рийбе, добавив, что особенно красиво вечернее освещение фонтана.

В 2018 году сквер на Коткапоя привели в порядок – сделали каменную дорожку и ограждения клумб, поставили скамейки и инфостенд, в прошлом году установили освещение, а в этом году с появлением фонтана работы в сквере окончены.

Заказчиком работ был Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, строительные работы осуществило предприятие Tallinna Teede AS. Стоимость работ составила 190 635 евро.