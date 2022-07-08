ВИДЕО | Полковник Марго Гросберг: Во время паузы Россия готовится к новым атакам

Гросберг сказал, что пауза означает ротацию российских войск и замену тех, кто был на передовой, новыми силами. Кроме того, пополняются снаряжение, оружие, еда и боеприпасы. По его словам, это обычные действия после завершения значимой фазы или окончания более напряженных сражений.

Он добавил, что подобная пауза работает в пользу обеих сторон, поэтому она не может продлиться более двух недель. Украинцам также необходимо пополнить свои ресурсы, вооружение и боеприпасы. „Чем дольше будет длиться перерыв, тем больше возможностей будет у украинцев для восстановления военных сил“, — сказал Гросберг.

Гросберг предположил, что Россия, вероятно, готовится к следующей цели, которой, по их оценке, станет Донецкая область, о чем также публично заявляют и политики. „Луганская область сейчас отвоевана, до границы с Донецкой областью еще около 60 километров. В ближайшие пару месяцев до границ Донецкой области, скорее всего, не дойдут“, - сказал он.

Вчера на встрече с представителями фракций Госдумы Путин заявил, что Россия не начала серьезной войны на территории Украины. Гросберг по поводу этого сказал, что лично он уже давно ничего не думает о заявлениях Путина.