ЭКСПЕРИМЕНТ | Мы прогулялись по городу с термокамерой. Замеры на детской горке показали целых 60 градусов!

Город изнывал от жары. Когда наша команда отправилась к первому пункту назначения, температура воздуха в тени превышала 30 градусов. Наш „вождь и учитель“ научный сотрудник Таллиннского технического университета Симо Илометс, возглавляющий программу изучения зданий с нулевым энергетическим балансом, объяснил во время поездки, что существуют два важных фактора, которые повышают в городе температуру и способствуют образованию островов тепла. Это — темные поверхности и недостаток зеленых насаждений. Что касается темных поверхностей, то в основном это асфальтированные дороги, а также стены домов, которые поглощают солнечное излучение. На этих поверхностях коэффициент поглощения выше, чем на светлых. Темные поверхности преобразуют солнечную энергию в тепло, и они нагреваются больше, чем температура воздуха. В свою очередь тела, имеющие высокую поверхностную температуру, начинают излучать тепло в окружающую среду.