Коалиционные переговоры: место в доме попечения станет доступно за пенсию

„Государство не имеет права оставаться безмолвным наблюдателем в ситуации, когда плата за место в доме попечения для многих семей оказывается непосильной. Согласно нашему предложению, государство начиная со следующего года начнет оплачивать разницу между пенсией и стоимостью места в доме попечения тем, для кого эта услуга, по оценке врача, действительно необходима. Другими словами, место в доме попечения станет доступно за пенсию каждому нуждающемуся в этом“, – сказала заместитель председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт.

„Это неправильно, что человек, который всю жизнь работал и честно платил налоги, не может за пенсию позволить себе оплатить место в доме попечения. Из-за этого оплата места в доме попечения зачастую ложится на плечи семьи. Всё чаще получение места в доме попечения зависит от толщины кошелька родственников, что несправедливо по отношению к самому человеку и к его близким. Более того, это еще и противоречит Конституции“, – отметила Хельмен Кютт, которая также является заместителем председателя социальной комиссии Рийгикогу.

Социал-демократы много лет и последовательно добивались того, чтобы каждый, кто в этом нуждается, мог себе позволить место в доме попечения. Это было одним из требований социал-демократов на ведущихся сейчас переговорах по формированию коалиции.

Расходы на услугу „место в доме попечения – за пенсию“ составят ориентировочно 40 млн евро в год. В 2022 году средняя пенсия по старости составила 595 евро, при этом место в доме попечения стоит в среднем 1 000 евро в месяц. В следующем году пенсии значительно повысятся. В Эстонии уровень бедности среди пожилых людей является одним из самых высоких в Европе. В ситуации, когда население Эстонии стареет, число нуждающихся в услуге дома попечения постоянно растет.

Реализация предложения социал-демократов позволит вернуться на рынок труда тем, кто сейчас не может работать, поскольку вынужден ежедневно ухаживать за своим близким.