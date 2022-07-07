В Финляндии изменили закон о погранохране: опасаются гибридных угроз со стороны России(1)
Пограничная служба Финляндии получит больше прав ограничивать трансграничное движение в условиях чрезвычайных ситуаций, пишет yle.
Парламент одобрил поправки в закон о пограничной охране и закон о полномочиях властей в чрезвычайных ситуациях.
В частности, в законе о пограничной охране будут прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного движения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Закон обновляется из-за возросших опасения того, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.
Парламент также одобрил поправки в закон о полномочиях властей в чрезвычайных ситуациях. Согласно обновленному закону, определение чрезвычайной ситуации расширяется с учетом увеличения числа различных видов гибридного воздействия.